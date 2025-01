Trump-merénylet: háromszor akarták megölni az elnököt a választás évében

A titkosszolgálati vezető azt is beismerte, hogy a rendezvényt biztosító ügynökeit több alkalommal is tájékoztatták egy gyanús személyről a lövések eldördültét megelőzően, valamint arról is beszámolt, hogy a fegyverest rejtő ferde tetőt korábban biztonsági kockázatként értékelték. A titkosszolgálat igazgatója hozzátette, hogy a merényletet követően telefonon kért elnézést Donald Trumptól az elkövetett hiányosságokért.

Trump életét egy fejmozdulat mentette meg

Donald Trump megválasztott amerikai elnök csupán annak köszönhetően élte túl az ellene elkövetett merényletet, hogy éppen jókor fordította el a fejét a közönség egy része felé. Számítógépes technikával rekonstruálták azt, hogy a merénylő hol találhatta volna el Trumpot a lövedékkel.

Háromszor próbálták megölni Trumpot

A pennsylvaniai Butler után, másodszor a floridai golfklubjánál, West Palm Beachen, 15 percre a politikus helyi otthonától, Mar-a-Lagótól, akarta megölni Trumpot egy férfi. Szeptember 15-én a Donald Trumpot védő titkosszolgálat emberei adtak le lövéseket a golfpálya közelében, miután a közelben, egy bozótos területen egy fegyveres férfit észleltek. Az elkövetéssel gyanúsított Ryan Wesley Routh fegyverét hátrahagyva autóval menekült el, a szomszédos Martin megye hatóságai fogták el később. Az esetet merényletkísérletként kezelték a hatóságok.

Októberben egy újabb Donald Trump elleni merényletet akadályozhattak meg az amerikai hatóságok, miután letartóztattak egy 49 éves férfit Trump kampányrendezvényének közelében. Vem Millernél több lőfegyver is volt, és egy fekete terepjáróval Trump Coachella-völgyben rendezett rendezvényére tartott. Millernél egy illegálisan tartott, csőre töltött vadászpuskát, illetve egy pisztolyt, valamint nagy kapacitású tárat is találtak, miután alaposan átkutatták a járművét. A férfi ugyan tagadta, hogy merényletre készült volna, de a hatóságok úgy vizsgálták meg ezt az esetet is, mintha merényletkísérlet történt volna.

Borítókép: Trump a butleri merénylet után rövid ideig kötést viselt a fülén, amely később a Trumpot támogatók jelképévé is vált. (Fotó: Anadolu via AFP)