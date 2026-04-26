Sikeres kaliforniai informatikus és a hónap tanára volt a férfi, aki Trump közelében lövöldözött

Egyre több mindent lehet tudni arról férfiról, aki a washingtoni Hilton Hotelben tüzet nyitott a díszvacsorán. A Fehér Ház eseményén lövöldöző Cole Allen mérnök informatikusként játékokat tervezett korábban. Indítékairól azonban továbbra sem lehet sokat tudni.

2026. 04. 26. 10:08
Profilja szerint azon a nyáron alkotta meg a First Law nevű lövöldözős játékot, amely valósághű kétdimenziós űrharcon alapul. A CalTechen támadó és védekező robotrendszereket is épített saját bevallása szerint.

Később elkészítette a Bohrdom című komplex, kétdimenziós videojátékot, amelyet profilja szerint a népszerű Steam játékplatformon jelent meg. 

A C2 Education 2024. december 30-i Facebook-bejegyzésében gratulált Cole Allennek akit decemberben a hónap tanáraként tüntettek ki. A bejegyzéshez egy Allenről készült fotó is csatoltak.

A Szövetségi Választási Bizottság nyilvántartása szerint Allen 25 dollárt adományozott Kamala Harrisnek a 2024-es választási ciklus alatt. Arról azonban egyelőre nem lehet többet tudni, hogy mi volt Allen indítéka a lövöldözésre. 

Mint arról lapunk is beszámolt, a Fehér Ház esemény Allen több fegyverrel felszerelkezve áttört a biztonsági lezáráson és lövéseket adott le a teremben, ahol Trump, J. D.Vance alelnök és a first lady, Melania Trump is jelen volt. A kabinet tagjait, valamin az elnököt és feleségét azonnal evakuálták a helyszínről. 

Borítókép: Cole Allen a letartóztatásakor (Forrás: Truth Social/Donald Trump)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
