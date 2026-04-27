Friss fejlemények a Trump közelében történt lövöldözésről: bíróság elé állítják a washingtoni merénylőt

Az első vizsgálat eredményei alapján a 31 éves kaliforniai gyanúsított Los Angelesből vonattal utazott Washingtonba, Chicago érintésével. Pénteken vett ki szobát a Washington Hilton hotelben, amelynek nagy rendezvénytermében tartották szombat este a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját.
Ez egy hagyományos esemény, amelyre idén mintegy 2500 vendég volt hivatalos, köztük Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja.
Cole Allenről annyit tudni, hogy számítástechnika-tudománnyal foglalkozó kutató, tanár, aki videójátékokat fejlesztett. Jelenlegi munkahelye egy tudásgondozással foglalkozó vállalkozás a kaliforniai Torrance-ben.
Családtagjai a meghallgatásukon arról számoltak be, hogy Allen többször tett radikális kijelentéseket. Az elmondásuk szerint a férfi arról beszélt: „valamit” tenni fog annak érdekében, hogy megoldja a világban ma létező problémákat. A kihallgatott rokonok elmondták, a férfi rendszeresen járt lőtérre, hogy legálisan tartott lőfegyverével gyakoroljon.
A támadás idején a férfinél egy kézi lőfegyver és egy vadászpuska volt, valamint több kés.
