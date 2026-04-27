lövöldözőDonald Trumpőrizetbe vétel

Friss fejlemények a Trump közelében történt lövöldözésről: bíróság elé állítják a washingtoni merénylőt

Hétfőn állítják bíróság elé azt a férfit, aki a hétvégén tüzet nyitott a Donald Trump részvételével zajló washingtoni rendezvény helyszínén. A hatóságok szerint a támadó több fegyverrel érkezett, és előre megfontolt szándékra utaló jelek is felmerültek az ügyben.

2026. 04. 27. 6:29
Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Az első vizsgálat eredményei alapján a 31 éves kaliforniai gyanúsított Los Angelesből vonattal utazott Washingtonba, Chicago érintésével. Pénteken vett ki szobát a Washington Hilton hotelben, amelynek nagy rendezvénytermében tartották szombat este a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját.

Ez egy hagyományos esemény, amelyre idén mintegy 2500 vendég volt hivatalos, köztük Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja.

Cole Allenről annyit tudni, hogy számítástechnika-tudománnyal foglalkozó kutató, tanár, aki videójátékokat fejlesztett. Jelenlegi munkahelye egy tudásgondozással foglalkozó vállalkozás a kaliforniai Torrance-ben.

Családtagjai a meghallgatásukon arról számoltak be, hogy Allen többször tett radikális kijelentéseket. Az elmondásuk szerint a férfi arról beszélt: „valamit” tenni fog annak érdekében, hogy megoldja a világban ma létező problémákat. A kihallgatott rokonok elmondták, a férfi rendszeresen járt lőtérre, hogy legálisan tartott lőfegyverével gyakoroljon.

A támadás idején a férfinél egy kézi lőfegyver és egy vadászpuska volt, valamint több kés.

A Trump-adminisztráció vasárnap, a támadásra hivatkozva a Fehér Ház épületegyüttesének részeként épülő bálterem kivitelezését akadályozó per megszüntetésére szólította fel a bírósági eljárás kezdeményezőit.

Brett A. Shumate, igazságügyi miniszterhelyettes, és szövetségi főügyészhelyettes nyilvános levelében úgy fogalmazott, hogy a támadó Trump elnök életére tört, ezúttal a Washington Hilton szállodában, ahol az elnöki részvételre alkalmas egyetlen bálterem található a fővárosban.

A miniszterhelyettes szerint a fegyveres incidens csak aláhúzza egy nagy rendezvények megtartására alkalmas, biztonságos épület szükségességét a nehezen biztosítható külső helyszínek helyett. Emlékeztetett arra, hogy 45 évvel ezelőtt szintén a Washington Hilton hotelben érte fegyveres merénylet Ronald Reagan akkori elnököt. Donald Trump a Fehér Ház keleti szárnyának helyén egy nagy méretű, több ezer vendég befogadására alkalmas bálterem építését rendelte el tavaly. A kivitelezés hónapok óta zajlik, ami ellen egy műemlékvédelemmel foglalkozó szervezet indított pert, azt kérve, hogy a bíróság állítsa le az építkezést.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu