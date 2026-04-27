Friss fejlemények a Trump közelében történt lövöldözésről: bíróság elé állítják a washingtoni merénylőt

A Trump-adminisztráció vasárnap, a támadásra hivatkozva a Fehér Ház épületegyüttesének részeként épülő bálterem kivitelezését akadályozó per megszüntetésére szólította fel a bírósági eljárás kezdeményezőit.

Brett A. Shumate, igazságügyi miniszterhelyettes, és szövetségi főügyészhelyettes nyilvános levelében úgy fogalmazott, hogy a támadó Trump elnök életére tört, ezúttal a Washington Hilton szállodában, ahol az elnöki részvételre alkalmas egyetlen bálterem található a fővárosban.

A miniszterhelyettes szerint a fegyveres incidens csak aláhúzza egy nagy rendezvények megtartására alkalmas, biztonságos épület szükségességét a nehezen biztosítható külső helyszínek helyett. Emlékeztetett arra, hogy 45 évvel ezelőtt szintén a Washington Hilton hotelben érte fegyveres merénylet Ronald Reagan akkori elnököt. Donald Trump a Fehér Ház keleti szárnyának helyén egy nagy méretű, több ezer vendég befogadására alkalmas bálterem építését rendelte el tavaly. A kivitelezés hónapok óta zajlik, ami ellen egy műemlékvédelemmel foglalkozó szervezet indított pert, azt kérve, hogy a bíróság állítsa le az építkezést.

