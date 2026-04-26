Többen meghaltak egy bombamerényletben + videó

Legalább 19 ember meghalt és 48 megsebesült szombaton egy bombamerényletben Kolumbia délnyugati részén a helyi hatóságok legfrissebb összesítése szerint, alig több mint egy hónappal az elnökválasztás előtt.

2026. 04. 26. 20:35
A csoport nem csatlakozott a 2016-os békeszerződéshez, és terrortámadásokat hajt végre szerte az országban. Az AFP francia hírügynökség videófelvételein az áldozatok holttestei körül álló embereket, megsemmisült járműveket és mély krátereket lehetett látni egy Cauca megyei úton Cajibío településének térségében, a fegyveres csoportok hagyományos befolyási övezetében, ahol a robbanás történt. Egy rendőrségi forrás az AFP-nek jelezte, hogy a mentőcsapatok még mindig próbálják megtalálni az eltűnteket. 

Hozzátette, hogy nehéz megbecsülni az áldozatok számát, mert a merénylettel egy időben három caucai rendőrkapitányságon tűzharc alakult ki a gerillákkal. 

Azok, akik elkövették ezt a merényletet (...) terroristák, fasiszták és kábítószer-kereskedők

– közölte Gustavo Petro elnök az X közösségi oldalon. Pedro Sánchez kolumbiai védelmi miniszter szintén az X-en tett bejegyzésében leszögezte, hogy fokozni fogják a gerillák elleni műveleteket, és vérdíjat tűzött ki a feltételezett elkövetők vezetőire. Cauca megyében háromnapos gyászt hirdettek. Kolumbiában május 31-én tartanak elnökválasztást, hívta fel a figyelmet az MTI.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
