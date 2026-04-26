Többen meghaltak egy bombamerényletben + videó

A csoport nem csatlakozott a 2016-os békeszerződéshez, és terrortámadásokat hajt végre szerte az országban. Az AFP francia hírügynökség videófelvételein az áldozatok holttestei körül álló embereket, megsemmisült járműveket és mély krátereket lehetett látni egy Cauca megyei úton Cajibío településének térségében, a fegyveres csoportok hagyományos befolyási övezetében, ahol a robbanás történt. Egy rendőrségi forrás az AFP-nek jelezte, hogy a mentőcsapatok még mindig próbálják megtalálni az eltűnteket.

🔴 INFO - #Colombie : Une attaque à la bonbonne explosive a visé la Panaméricaine à #Cajibío (Cauca). Des colonnes en béton ont été projetées sur la chaussée, sans faire de blessés selon les premiers bilans. La route a été fermée plusieurs heures. pic.twitter.com/PRqDndK7tq — FranceNews24 (@FranceNews24) April 25, 2026

Hozzátette, hogy nehéz megbecsülni az áldozatok számát, mert a merénylettel egy időben három caucai rendőrkapitányságon tűzharc alakult ki a gerillákkal.

Azok, akik elkövették ezt a merényletet (...) terroristák, fasiszták és kábítószer-kereskedők

– közölte Gustavo Petro elnök az X közösségi oldalon. Pedro Sánchez kolumbiai védelmi miniszter szintén az X-en tett bejegyzésében leszögezte, hogy fokozni fogják a gerillák elleni műveleteket, és vérdíjat tűzött ki a feltételezett elkövetők vezetőire. Cauca megyében háromnapos gyászt hirdettek. Kolumbiában május 31-én tartanak elnökválasztást, hívta fel a figyelmet az MTI.

