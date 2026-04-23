fenyegető üzenetbombafenyegetésHorvátországiskola

Bombafenyegetések miatt léptek akcióba a hatóságok több városban

Több horvát városban iskolákat és bevásárlóközpontokat ürítettek ki csütörtökön. Az intézmények bombafenyegetéseket kaptak, a cél a pánikkeltés lehetett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 23. 12:49
Bombafenyegetések miatt léptek akcióba a hatóságok több városban Forrás: AFP
Zágrábban csütörtökön ismét kiürítették az Arena Centar és az Arena Park bevásárlóközpontot bombafenyegetés miatt, az épületeket a rendőrség vizsgálja. Radovan Fuchs oktatási miniszter közölte: az eddigi esetek mindegyike vaklárma volt, ugyanakkor minden bejelentést komolyan kezelnek. Hozzátette, hogy 

a fenyegetések célja feltehetően a pánikkeltés, és az ilyen cselekmények a lehető legszigorúbb büntetést érdemlik.

Száz bombafenyegetést jelentettek 

A fenyegetések a múlt hét óta folyamatosak, és az ország több városát és megyéjét érintik. Davor Bozinovic belügyminiszter csütörtökön közölte: 

az elmúlt napokban mintegy száz bombafenyegetést jelentettek az országban, elsősorban iskolákban és bevásárlóközpontokban.

Hozzátette, hogy hasonló bejelentések Szlovéniában, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is előfordultak. A miniszter szerint a rendőrség minden egyes bejelentést ellenőrzött, és a robbanóanyag-kereső alakulatok vizsgálatai minden esetben negatív eredménnyel zárultak. Elmondta azt is, hogy a fenyegető üzeneteket hamis e-mail-címekről, külföldről küldték, ezért a hatóságok nemzetközi partnerekkel – köztük az Europollal és amerikai ügynökségekkel – működnek együtt az elkövetők azonosítása érdekében.

Borítókép: Rendőrségi kordon egy horvát iskolánál (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
