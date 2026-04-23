Bombafenyegetések miatt léptek akcióba a hatóságok több városban

Száz bombafenyegetést jelentettek
A fenyegetések a múlt hét óta folyamatosak, és az ország több városát és megyéjét érintik. Davor Bozinovic belügyminiszter csütörtökön közölte:
az elmúlt napokban mintegy száz bombafenyegetést jelentettek az országban, elsősorban iskolákban és bevásárlóközpontokban.
Hozzátette, hogy hasonló bejelentések Szlovéniában, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is előfordultak. A miniszter szerint a rendőrség minden egyes bejelentést ellenőrzött, és a robbanóanyag-kereső alakulatok vizsgálatai minden esetben negatív eredménnyel zárultak. Elmondta azt is, hogy a fenyegető üzeneteket hamis e-mail-címekről, külföldről küldték, ezért a hatóságok nemzetközi partnerekkel – köztük az Europollal és amerikai ügynökségekkel – működnek együtt az elkövetők azonosítása érdekében.
Borítókép: Rendőrségi kordon egy horvát iskolánál (Fotó: AFP)
