Nyugat-Balkán-szerte bombafenyegetések érkeztek több városban

Zágrábban három nagy bevásárlóközpont kapott értesítést arról, hogy az épületekben állítólag bombát helyeztek el. A bombafenyegetés miatt a rendőrség kiürítette az épületeket és átvizsgálta a helyszíneket, a fenyegetések azonban hamisnak bizonyultak.

Ugyancsak bombával fenyegettek három montenegrói városban, köztük a fővárosban. A rendőrség közlése szerint az üzeneteket több elektronikus címre küldték. A fenyegetések Podgorica és Budva bevásárlóközpontjaira, valamint a niksici oktatási intézményekre vonatkoztak.

A hatóságok értesítették az állami ügyészséget, és sürgős biztonsági intézkedéseket hajtanak végre – jelentette a montenegrói közszolgálati televízió.

Szarajevóban egy kórházban volt bombariadó. Az épületet nem ürítették ki, a rendőrség azonban átvizsgálja az intézményt – közölte a szarajevói kanton belügyminisztériuma.

Korábban Zenicában több iskola és közintézmény kapott ismeretlen elektronikus címről hasonló fenyegetéseket, ezért a város általános és középiskoláiban az oktatás aznap online formában folyt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)