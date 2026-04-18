Nyugat-Balkán-szerte bombafenyegetések érkeztek több városban

Több nyugat-balkáni városban, köztük Zágrábban, valamint boszniai és montenegrói településeken feltételezett robbanószerkezetekről szóló fenyegetések érkeztek pénteken különböző intézményekhez – jelentették a helyi hatóságok. A bombafenyegetések miatt több iskolában online folyt az oktatás.

Forrás: MTI2026. 04. 18. 4:53
Zágrábban három nagy bevásárlóközpont kapott értesítést arról, hogy az épületekben állítólag bombát helyeztek el. A bombafenyegetés miatt a rendőrség kiürítette az épületeket és átvizsgálta a helyszíneket, a fenyegetések azonban hamisnak bizonyultak.

Több nyugat-balkáni városban, köztük Zágrábban is bombafenyegetések érkeztek (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Ugyancsak bombával fenyegettek három montenegrói városban, köztük a fővárosban. A rendőrség közlése szerint az üzeneteket több elektronikus címre küldték. A fenyegetések Podgorica és Budva bevásárlóközpontjaira, valamint a niksici oktatási intézményekre vonatkoztak.

A hatóságok értesítették az állami ügyészséget, és sürgős biztonsági intézkedéseket hajtanak végre – jelentette a montenegrói közszolgálati televízió.

Szarajevóban egy kórházban volt bombariadó. Az épületet nem ürítették ki, a rendőrség azonban átvizsgálja az intézményt – közölte a szarajevói kanton belügyminisztériuma.

Korábban Zenicában több iskola és közintézmény kapott ismeretlen elektronikus címről hasonló fenyegetéseket, ezért a város általános és középiskoláiban az oktatás aznap online formában folyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojeleksiker

