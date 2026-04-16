Bombafenyegetés miatt a rendőrség nagy erőkkel vonult a szarajevói Alta és SCC bevásárlóközpontokba. A bombariadók idejére a hatóságok megtiltották a belépést a két épületbe. Az átvizsgálást már megkezdték.
Bombariadó rázta meg a népszerű bevásárlóközpontokat, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség
Súlyos bombafenyegetés rázta meg Szarajevót: névtelen bejelentés nyomán a rendőrség teljes erőkkel vonult ki az Alta és az SCC bevásárlóközpontokhoz, amelyeket azonnal lezártak és kiürítettek, miközben a hatóságok megkezdték az épületek átfogó átvizsgálását egy esetleges, távirányítású robbanószerkezet után.
Mersiha Novalic belügyminisztériumi szóvivő közölte, névtelen bejelentést kaptak, amely szerint „házi készítésű robbanószerkezeteket helyeztek el több, stratégiailag fontos szarajevói helyszínen”, és vérontással fenyegetőztek.
A fenyegető e-mailben azt állították, hogy az SCC bevásárlóközpontban egy kilogramm, az Altában pedig két kilogramm, távirányítású detonátorral ellátott robbanószert helyeztek el, és az elkövetők parancsra várnak a szerkezetek működésbe hozásához.
Az üzenetben az is szerepelt, hogy az akció után „megölik Denis Becirovicot”, a boszniai háromtagú államelnökség bosnyák tagját. „Halál az államra, halál a muszlimokra, halál a rendőrségre, halál Bosznia elnökére, ma érkezünk” – zárult az üzenet.
A hatóságok tájékoztatása szerint az illetékes ügyészt értesítették, és mindkét létesítményt átvizsgálják.
Borítókép: Bosnyák rendőrök (Fotó: AFP)
