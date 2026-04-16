Bosznia-HercegovinaBombariadószarajevó

Bombariadó rázta meg a népszerű bevásárlóközpontokat, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

Súlyos bombafenyegetés rázta meg Szarajevót: névtelen bejelentés nyomán a rendőrség teljes erőkkel vonult ki az Alta és az SCC bevásárlóközpontokhoz, amelyeket azonnal lezártak és kiürítettek, miközben a hatóságok megkezdték az épületek átfogó átvizsgálását egy esetleges, távirányítású robbanószerkezet után.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 14:11
Fotó: SAMIR YORDAMOVIC Forrás: ANADOLU AGENCY
Bombafenyegetés miatt a rendőrség nagy erőkkel vonult a szarajevói Alta és SCC bevásárlóközpontokba. A bombariadók idejére a hatóságok megtiltották a belépést a két épületbe. Az átvizsgálást már megkezdték. 

A bombariadó idejére a rendőrség lezárta a két épületet. Fotó: Anadolu Agency/Samir Yordamovic

Mersiha Novalic belügyminisztériumi szóvivő közölte, névtelen bejelentést kaptak, amely szerint „házi készítésű robbanószerkezeteket helyeztek el több, stratégiailag fontos szarajevói helyszínen”, és vérontással fenyegetőztek.

A fenyegető e-mailben azt állították, hogy az SCC bevásárlóközpontban egy kilogramm, az Altában pedig két kilogramm, távirányítású detonátorral ellátott robbanószert helyeztek el, és az elkövetők parancsra várnak a szerkezetek működésbe hozásához.

Az üzenetben az is szerepelt, hogy az akció után „megölik Denis Becirovicot”, a boszniai háromtagú államelnökség bosnyák tagját. „Halál az államra, halál a muszlimokra, halál a rendőrségre, halál Bosznia elnökére, ma érkezünk” – zárult az üzenet.

A hatóságok tájékoztatása szerint az illetékes ügyészt értesítették, és mindkét létesítményt átvizsgálják.

Borítókép: Bosnyák rendőrök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
