Terrorfenyegetés miatt vádat emeltek a fiú ellen, aki miatt 30 iskolában volt bombariadó

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt vádat emelt egy fiatalkorú férfi ellen, aki robbantással fenyegetett meg iskolákat – közölte a főügyészség.

A rendőrség és a katasztrófavédelem az összes épületet átvizsgálta (Fotó: MTI/ORFK)

A vádlott, aki robbanószerkezetek elhelyezéséről írt e-maileket iskoláknak, a 2024/2025-ös tanévben egy tiszaújvárosi középiskola diákja volt. A fiatalkorú csak néhány napot járt iskolába, 2024 szeptemberének második felétől folyamatosan igazolatlanul hiányzott.

A tanuló televíziós hírműsorokból vett ötletből határozta el, hogy robbanószerkezetek elhelyezéséről fog üzeneteket küldeni saját iskolájának, tavaly január végén pedig meg is tette a fenyegetést.

Az üzenet tartalma szerint a muszlimok elleni támadást kívánta megbosszulni társaival.

A középiskolában a rendőrség a katasztrófavédelemmel átvizsgálta az épületet, 555 diákot és 95 dolgozót hazaküldtek, robbanóanyagot, robbanószerkezetet azonban nem találtak.

A vádlott tavaly januárban összesen 46 oktatási intézménynek küldte el a fenyegető e-mailt,

harminc oktatási intézményben kiürítették az épületet, ami 2642 tanulót és 341 dolgozót érintett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztés büntetést indítványozott, végrehajtását próbaidőre felfüggesztve, pártfogó felügyelet elrendelésével. Emellett külön magatartási szabályként előírta a fiatalkorúnak a pártfogó felügyelet által szervezett csoportos foglalkozáson való részvételt.