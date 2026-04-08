Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Terrorfenyegetés miatt vádat emeltek a fiú ellen, aki miatt 30 iskolában volt bombariadó

A vádlott az egyik tiszaújvárosi középiskola diákja volt. Több iskolának is e-mailben írt üzenetet, hogy robbanószerkezeteket helyezett el az intézményekben a muszlimok elleni támadás megbosszulására.

Forrás: MTI2026. 04. 08. 10:06
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt vádat emelt egy fiatalkorú férfi ellen, aki robbantással fenyegetett meg iskolákat – közölte a főügyészség.

Tata, 2025. január 23. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által közzétett képen rendőrök átvizsgálnak egy tantermet egy tatai iskolában 2025. január 23-án. A jelenlegi adatok szerint országszerte több mint 240 iskola érintett a reggeli bombafenyegetésben. Az ORFK közleménye szerint valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe. Az eddig átvizsgált épületekben a kutatás során robbanószert, vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. MTI/ORFK
A rendőrség és a katasztrófavédelem az összes épületet átvizsgálta (Fotó: MTI/ORFK)

A vádlott, aki robbanószerkezetek elhelyezéséről írt e-maileket iskoláknak, a 2024/2025-ös tanévben egy tiszaújvárosi középiskola diákja volt. A fiatalkorú csak néhány napot járt iskolába, 2024 szeptemberének második felétől folyamatosan igazolatlanul hiányzott.

A tanuló televíziós hírműsorokból vett ötletből határozta el, hogy robbanószerkezetek elhelyezéséről fog üzeneteket küldeni saját iskolájának, tavaly január végén pedig meg is tette a fenyegetést.

Az üzenet tartalma szerint a muszlimok elleni támadást kívánta megbosszulni társaival.

A középiskolában a rendőrség a katasztrófavédelemmel átvizsgálta az épületet, 555 diákot és 95 dolgozót hazaküldtek, robbanóanyagot, robbanószerkezetet azonban nem találtak.

A vádlott tavaly januárban összesen 46 oktatási intézménynek küldte el a fenyegető e-mailt,

harminc oktatási intézményben kiürítették az épületet, ami 2642 tanulót és 341 dolgozót érintett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztés büntetést indítványozott, végrehajtását próbaidőre felfüggesztve, pártfogó felügyelet elrendelésével. Emellett külön magatartási szabályként előírta a fiatalkorúnak a pártfogó felügyelet által szervezett csoportos foglalkozáson való részvételt.

Borítókép: A bombariadó miatt kiürített zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium (Fotó: MTI/Katona Tibor)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Ukrán fekete pénz a budiban

Bayer Zsolt avatarja

Még hogy a pénznek nincs szaga? De van!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
