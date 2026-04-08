Ukrán terroristák és globalista lakájok támogatják a Tisza Pártot

Várható volt, hogy a jelenlegi, ukrán fenyegetésekkel terhelt választási kampány időszakában felbukkannak még botrányt keltő esetek. Beleillett a képbe, amikor elvetemült terroristák kísérletet tettek a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat gázvezeték felrobbantására. Szerencsére csak az előkészületig jutottak, mert a szerb hatóságok a gázvezetéktől nem messze felfedezték a nagy erejű robbanószerkezetet és tartozékait, s így időben meghiúsították a merényletet.

Az ukrán külügyi szóvivő nyomban cáfolta Ukrajna érintettségét és – szinte reflexszerűen − orosz „hamis zászlós” művelet részének nevezte az incidenst. Az egyik ukrán propagandatévé műsorvezetője pedig pimaszul kijelentette: „ha mi, ukránok fel akarjuk robbantani a Török Áramlatot, akkor fel is robbantjuk”. Mintha Al Capone mondaná: ha meg akarok ölni valakit, akkor meg is ölöm.

A műsorvezető ezzel a kijelentéssel próbálta igazolni vétlenségüket. Csakhogy elfelejtette hozzátenni, az efféle terrorakcióknak is van előkészítő szakaszuk, s eközben az elkövetőket akkor is meg lehet akadályozni, ha történetesen ukránok.

Amúgy pedig kétségtelen, az ukrán terroristák tehetségesek. Annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot, bár a jelek szerint ez nem az ő ötletük nyomán történt. Pár éve – egy Pulitzer-díjas amerikai oknyomozó újságírónak köszönhetően – arról értesültünk, hogy

az Északi Áramlat gázvezetéket Biden elnök parancsára robbantották fel, ami persze nem csökkenti a terrorcselekmény kivitelezésének „nagyszerűségét”. Az ukránok azóta több alkalommal támadták a Barátság kőolajvezetéket és több olyan energetikai célpontot, amelyeknek köze volt az orosz nyersanyagokhoz.

Értjük, hogy háború van, s az is érthető, hogy az ellenfelek támadják egymás stratégiailag fontos létesítményeit, de a Barátság vezeték kiiktatását joggal kifogásoljuk, mert érzékenyen érinti két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát.

Az ukránok részéről megfogalmazott vád, miszerint az olajvásárlással Oroszországot segítjük, azért hamis és elfogadhatatlan, mert ez a tétel – egyes szakértők szerint − a teljes orosz olajbevételnek mindössze 0.2 százalékát teszi ki. A Barátság vezetéknek „orosz támadás” miatt bekövetkezett állítólagos megrongálódása,

a javítás elhúzódása akkor lenne hihető, ha Zelenszkij elnök engedélyezné az uniós ellenőrök helyszíni munkáját. Ezt azonban következetesen elutasítja. Az olajcsapot zárva tartja, nem is titkolva, hogy ezzel igyekszik elősegíteni az Orbán-kormány megbuktatását, illetve az ukránbarát Magyar Péter választási győzelmét.

És ezen a ponton érdemes rámutatni Magyar Péter és a Tisza Párt jellemtelenségére, hazafiatlan magatartására, mert nem csak az ukrán diktátor dolgozik a tiszások győzelméért. Ha valaki eddig nem ébredt volna rá, akkor Lendvai Ildikónak, a szocialisták egykori, gázáremelést tagadó üdvöskéjének, valamint más levitézlett posztkommunista elvbarátainak kétségbeesett felszólítása után már nem lehetnek kétségei: a Tisza Párt a bukott álbaloldalnak is az előretolt bástyája.