Megszállás előtt a közszolgálati média

A lengyel forgatókönyv borítékolható Magyar Péter hatalomra jutása után.

közszolgálattisztogatásmédiaMagyar Péter 2026. 05. 07. 5:45
Magyar Péter is efféle lépésekre készül, de jó lenne, ha elárulná a közmédia dolgozóinak, milyen mélységig kíván tisztogatni. Egyértelművé kellene tenni, hogy ki számít propagandistának (akinek a helyére majd új propagandista érkezik!), mert jelenleg még a portás és a gépkocsivezető is retteghet az állása miatt.

A leendő miniszterelnök a hírszolgáltatás tervezett felfüggesztésével kapcsolatban az M1 szemére vetette: „Önök annak a kötelezettségnek, ami benne van a médiatörvényben, nem tettek eleget.” 

Megjegyzem, hogy a hazai közszolgálati média ilyen természetű kiszolgáltatottságát 1996-ban, a baloldali kormányzás idején megalkotott médiatörvény szentesítette. Baloldali kormányok alatt a hatalom ezt az állapotot rendjén valónak tartotta. A közmédia bírálata viszont azonnal megjelent, ha nemzeti-keresztény irányultságú politikai erő vette át a kormányrudat.

Ne feledjük, megesett, hogy baloldali ellenzéki képviselők egy csoportja törvénysértő módon hatolt be a Magyar Televízió székházába, és erővel próbált beolvastatni valamilyen követelést. Vagyis ez a társaság akár kormányon van, akár ellenzékben, erőszakkal igyekszik uralni a közszolgálati médiát.

A hazai közmédiát − főként az M1-et – a négy évvel ezelőtti választási kampány idején is komoly bírálatok érték egyes ellenzéki pártok és politikusok részéről. Emiatt az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezetői akkor panasszal fordultak a Médiatanácshoz és a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványuk szerint a baloldal elő akarta írni számukra, hogy az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban mi kerüljön a híradásokba. Mint írták: „egyszer fizikai erőszakkal, máskor a társutas média segítségével, de van, hogy politikai nyomásgyakorlással kívánnak beavatkozni a szerkesztői munkába”.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa ezután felhívta a politikai élet szereplőinek figyelmét a józan hangvétel megőrzésére, egyúttal bejelentette, hogy az alkotmányos garanciák és a médiatörvény szerint eljárva kivizsgálják a kiegyensúlyozatlanságra hivatkozó bejelentéseket. Ennek nyomán kiderült, hogy az M1, a Hír TV, a TV2 és az RTL Klub megfelelően tudósított az orosz–ukrán háborúról. 

A médiaellenes hadjárat most új erőre kapott. 

Magyar Péter segítségével a balliberális oldal végre sikeresen megszállja a közszolgálati médiumokat.

A szerző író, újságíró

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

