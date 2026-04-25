idezojelek
Vélemény

A harmincötmilliárd euró korunk harminc ezüstje

Nem tudni, hogy a leendő miniszterelnök milyen mélységig kíván tisztogatni, de figyelmébe ajánlom: a kommunisták e téren is példamutató munkát végeztek.

Bánó Attila avatarja
Bánó Attila
Cikk kép: undefined
Magyar Péterkormányursula von der leyenszuverenitáseurópai bizottságuniós pénzek 2026. 04. 25. 5:40
1
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kommunisták azt hirdették, hogy a korábbi „uralkodó osztály” felelős az ország bajaiért. A büntetéseket is ennek megfelelően szabták ki. Bevezették az osztályellenség, az osztályharc, az osztály­idegen, a reakciós, a klerikális (a nagypolgárságra és a módosabb parasztságra kivetítve a burzsuj és a kulák) fogalmát. Kollektív büntetést alkalmazva súlyos csapásokat mértek ártatlan emberek tíz- és százez­reire, s szinte minden jobb módú embert (parasztot, polgárt, arisztokratát) megfosztottak javaitól.

Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy távozzon a hivatalából, s ugyanezt követelte a Kúria elnökétől, a legfőbb ügyésztől, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökétől, az Alkotmánybíróság, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökétől is. 

Ma még nem tudjuk, hogy a leendő miniszterelnök milyen mélységig kíván tisztogatni, de figyelmébe ajánlom: a kommunisták e téren is példamutató munkát végeztek, amikor 1946 májusától bevezették az úgynevezett B-listázást. Ezzel legalább hatvanezer közalkalmazottat távolítottak el állásából.

Persze, ha valaki nem ismeri a történelmet, akkor könnyen szavaz akárkire és akármire. Az új győztesek mindenesetre elkezdhetik fogalmazni a magyar nemzet Függőségi Nyilatkozatát.

A szerző író, újságíró

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
