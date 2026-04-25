A harmincötmilliárd euró korunk harminc ezüstje

A kommunisták azt hirdették, hogy a korábbi „uralkodó osztály” felelős az ország bajaiért. A büntetéseket is ennek megfelelően szabták ki. Bevezették az osztályellenség, az osztályharc, az osztály­idegen, a reakciós, a klerikális (a nagypolgárságra és a módosabb parasztságra kivetítve a burzsuj és a kulák) fogalmát. Kollektív büntetést alkalmazva súlyos csapásokat mértek ártatlan emberek tíz- és százez­reire, s szinte minden jobb módú embert (parasztot, polgárt, arisztokratát) megfosztottak javaitól.

Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy távozzon a hivatalából, s ugyanezt követelte a Kúria elnökétől, a legfőbb ügyésztől, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökétől, az Alkotmánybíróság, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökétől is.

Ma még nem tudjuk, hogy a leendő miniszterelnök milyen mélységig kíván tisztogatni, de figyelmébe ajánlom: a kommunisták e téren is példamutató munkát végeztek, amikor 1946 májusától bevezették az úgynevezett B-listázást. Ezzel legalább hatvanezer közalkalmazottat távolítottak el állásából.

Persze, ha valaki nem ismeri a történelmet, akkor könnyen szavaz akárkire és akármire. Az új győztesek mindenesetre elkezdhetik fogalmazni a magyar nemzet Függőségi Nyilatkozatát.

A szerző író, újságíró