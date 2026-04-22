Gróf Tisza István a becsületes magyarok szívében örökké él

Tisza István 1861. április 22-én született Pesten. Apja, Tisza Kálmán a későbbi miniszterelnök ez idő tájt a képviselőház alelnöke volt. Az éles eszű, kiváló emlékező tehetséggel megáldott gyerek gondos nevelésben részesült. Alacsonyabb iskoláit hat év alatt végezte el, és már tizennégy éves korában letette az érettségit.
Jogi és közgazdasági egyetemi tanulmányait részint Budapesten, részint Németországban – Berlinben és Heidelbergben – végezte. Ez utóbbi helyen államtudományi diplomát, majd a pesti egyetemen politikatudományokból doktorátust szerzett, mindössze húszévesen.
A fiatal Tisza 1886-ban − huszonöt évesen −, az 1875 óta kormányzó Szabadelvű Párt programjával, a vízaknai kerület képviselőjeként került be a képviselőházba. Később Újbányát, majd az ugrai kerületet képviselte. A grófi rangot 1897 februárjában kapta, amikor nagybátyja, Tisza Lajos grófi rangját Ferenc József kiterjesztette rá, valamint fivéreire.
Amikor Tisza életútjára tekintünk, óhatatlanul eszünkbe jutnak a legutóbbi választások. Arra gondolunk, hogy a választások milyen kaliberű embereket emeltek a magyar politika élvonalába egykor és most. És amikor erre gondolunk, elfog bennünket a keserűség. A minőségi különbség ugyanis leírhatatlan. Ugyanakkor látnivaló, hogy a politikai viták színvonalát már akkor is igyekeztek elsilányítani a rendbontók.
Az 1889. évi véderővita magával hozta az első obstrukciós cselekményeket. 1903. november 3-án Ferenc József király kinevezte Tiszát miniszterelnökké. A parlamentben ez idő tájt előtérben voltak a katonai kérdések – ezeken belül a létszámemelés és a nyelvkérdés −, és a viták gyakran obstrukcióba fulladtak. Szász Károly (1865–1950) politikus, irodalomtörténész, Tisza István című, 1920-ban megjelent munkájából is tudjuk, hogy gróf Tisza István kétfrontos harcot folytatott: egyrészt a magyar belpolitikába avatkozó Ernst von Körber osztrák miniszterelnök, másrészt a parlamenti anarchisták ellen, akik romboló tevékenységükkel már magát a parlamentarizmust veszélyeztették.
