kézilabdachema rodríguezszerbiaraúl gonzálezuros borzas

„Elloptuk a magyaroktól” – Szerbia ásza libabőrös lett a válogatottunk elleni mérkőzés előtt

Férfikézilabda-válogatottunk a szerbek ellen csütörtökön 18 órakor Nisben játssza vb-selejtezős párharca első meccsét, a visszavágót vasárnap 17.30-tól Veszprémben rendezik. A szerbek nagyon készülnek a mieink ellen, szövetségi kapitányuk, a spanyol Raúl González bízik a továbbjutásban. A szerb válogatottban ott van Uros Borzas is, aki magyar válogatott is lehetett volna.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 18:51
Uros Borzas sok gondot okozhat a magyar válogatottnak Fotó: DPA/Marco Wolf
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Uros Borzas: Nem lehettem magyar

– Nem vagyok rossz viszonyban a magyarokkal, és hálás vagyok nekik mindenért, amit adtak nekem. De szerb az apám, Milivoj, szerb az anyám, Biljana, nem lehettem magyar. Természetesen a magyar válogatott ellen játszani számomra mindig különleges mérkőzés, hiszen olyan srácok ellen játszok, akikkel együtt nőttem fel – jegyezte meg korábban Uros Borzas, aki nagyon várja a nisi és a veszprémi meccset is. – Amikor a nisi légkörről beszélek, azonnal libabőrös leszek. Különleges hely ez számomra, de mindannyiunk számára az, akik kézilabdázunk. Szerbiában ez a város szereti és érti a kézilabdát a legjobban – jelentette ki Uros Borzas.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.