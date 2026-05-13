„Elloptuk a magyaroktól” – Szerbia ásza libabőrös lett a válogatottunk elleni mérkőzés előtt

Uros Borzas: Nem lehettem magyar

– Nem vagyok rossz viszonyban a magyarokkal, és hálás vagyok nekik mindenért, amit adtak nekem. De szerb az apám, Milivoj, szerb az anyám, Biljana, nem lehettem magyar. Természetesen a magyar válogatott ellen játszani számomra mindig különleges mérkőzés, hiszen olyan srácok ellen játszok, akikkel együtt nőttem fel – jegyezte meg korábban Uros Borzas, aki nagyon várja a nisi és a veszprémi meccset is. – Amikor a nisi légkörről beszélek, azonnal libabőrös leszek. Különleges hely ez számomra, de mindannyiunk számára az, akik kézilabdázunk. Szerbiában ez a város szereti és érti a kézilabdát a legjobban – jelentette ki Uros Borzas.