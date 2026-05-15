Ellopták egy cseh szent koponyáját, az elkövető már megvan, az ereklye még nincs

A XIII. századból származó ereklyét kedden lopták el az észak-csehországi Liberechez közeli Jablonné v Podjestedíben álló bazilikából. A lopást kedden este követték el, amikor a bazilikában az esti misére készülődtek, ezért a riasztóberendezést kikapcsolták.

A templomban, ahol akkor csak a misét előkészítő pap tartózkodott, váratlanul egy sötét ruházatú ismeretlen férfi jelent meg, aki betörte az oltárba épített ereklyetartó kettős üvegablakát, kivette a koponyát és elszaladt. A koponyán lévő koronát a helyszínen hagyta. A misét előkészítő pap, amikor meghallotta az üvegcsörömpölést, kiment a sekrestyéből, de már csak egy futva távozó alakot látott.