Ellopták egy cseh szent koponyáját, az elkövető már megvan, az ereklye még nincs

Őrizetbe vett a cseh rendőrség csütörtök este Közép-Csehországban egy 35 éves férfit, akit Lembergi Zdislava népszerű cseh szent koponyájának ellopásával gyanúsítanak – közölték a prágai hatóságok péntekre virradóra az X-en.

2026. 05. 15. 14:14
A XIII. századból származó ereklyét kedden lopták el az észak-csehországi Liberechez közeli Jablonné v Podjestedíben álló bazilikából. Forrás: X
A XIII. századból származó ereklyét kedden lopták el az észak-csehországi Liberechez közeli Jablonné v Podjestedíben álló bazilikából. A lopást kedden este követték el, amikor a bazilikában az esti misére készülődtek, ezért a riasztóberendezést kikapcsolták. 

A templomban, ahol akkor csak a misét előkészítő pap tartózkodott, váratlanul egy sötét ruházatú ismeretlen férfi jelent meg, aki betörte az oltárba épített ereklyetartó kettős üvegablakát, kivette a koponyát és elszaladt. A koponyán lévő koronát a helyszínen hagyta. A misét előkészítő pap, amikor meghallotta az üvegcsörömpölést, kiment a sekrestyéből, de már csak egy futva távozó alakot látott.

Lembergi Zdislava a XIII. században élő cseh nemesasszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik. 1907-ben boldoggá avatták, majd 1995-ben II. János Pál pápa szentté nyilvánította. Lembergi Zdislava 2000-től a litomericei egyházmegye, és 2002-től az észak-csehországi libereci régió védőszentje. Csehországban a nemzet egyik patrónusaként tisztelik.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
