Kezdődik a káosz a Mester utcában, Karácsonyék a negyedére vágják vissza az autóforgalmat + fotó

Megkezdődött a ferencvárosi Mester utca teljes átalakítása, amelynek célja az autós forgalom jelentős visszaszorítása és a zöldfelületek bővítése. A több mint egy évig tartó beruházás során védett kerékpársávok, új gyalogátkelők és közösségi terek épülnek, miközben az autóforgalom akár a jelenlegi negyedére csökkenhet.

Gábor Márton
2026. 05. 15. 14:33
Budapest, 2026. május 15. Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese, Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere és Karácsony Gergely főpolgármester (b-j) a Mester utca felújítását ismertető sajtótájékoztatón 2026. május 15-én. A felújítás uniós, fővárosi és kerületi forrásokból valósul meg, együttesen több mint kilencmilliárd forintból. A beruházás keretében többek között további mozgáskorlátozott-parkolót alakítanak ki, két új zebrát létesítenek és négyszeresére növelik a zöldterület méretét. MTI/Balogh Zoltán
Baranyi Krisztina szerint a most induló fejlesztés Ferencváros újkori történetének legnagyobb közterületi utcamegújítási programja. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Mester utca átalakítása mellett négy, úgynevezett „egészséges utcát” is kialakítanak a városrészben.

A Budapesti Közlekedési Központ mobilitási vezérigazgató-helyettese, Bodor Ádám arról beszélt, az utca jelenlegi rendezetlen állapota miatt a villamosközlekedés és a parkolás gyakran akadályozza egymást. A beruházás során ezért

átalakítják a parkolási rendet,

több mozgáskorlátozott-parkolóhelyet létesítenek, valamint akadálymentesítik a járdaszegélyeket és a megállókat is.

Budapest, 2026. május 15. A budapesti Mester utca a felújítás megkezdésekor, 2026. május 15-én. A felújítás uniós, fővárosi és kerületi forrásokból valósul meg, együttesen több mint kilencmilliárd forintból. A beruházás keretében többek között további mozgáskorlátozott-parkolót alakítanak ki, két új zebrát létesítenek és négyszeresére növelik a zöldterület méretét. MTI/Balogh Zoltán
A kivitelezés négy ütemben zajlik majd, az utca egyes szakaszait időszakosan lezárják, ugyanakkor a villamosközlekedés folyamatos marad. A BKK ugyanakkor

nem tervezi a villamosjáratok sűrítését,

így a jelenlegi 10–15 perces követési idő várhatóan nem változik.

A beruházás teljes költsége a különböző bejelentések szerint több milliárd forintot tesz ki. A főváros közlése alapján a projekt uniós, fővárosi és ferencvárosi forrásokból valósul meg, míg a BKK tájékoztatása szerint  a fővárosi önkormányzat 1,6 milliárd forinttal járul hozzá a programhoz.

