Kezdődik a káosz a Mester utcában, Karácsonyék a negyedére vágják vissza az autóforgalmat + fotó

Baranyi Krisztina szerint a most induló fejlesztés Ferencváros újkori történetének legnagyobb közterületi utcamegújítási programja. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Mester utca átalakítása mellett négy, úgynevezett „egészséges utcát” is kialakítanak a városrészben.

A Budapesti Közlekedési Központ mobilitási vezérigazgató-helyettese, Bodor Ádám arról beszélt, az utca jelenlegi rendezetlen állapota miatt a villamosközlekedés és a parkolás gyakran akadályozza egymást. A beruházás során ezért

átalakítják a parkolási rendet,

több mozgáskorlátozott-parkolóhelyet létesítenek, valamint akadálymentesítik a járdaszegélyeket és a megállókat is.

A kivitelezés négy ütemben zajlik majd, az utca egyes szakaszait időszakosan lezárják, ugyanakkor a villamosközlekedés folyamatos marad. A BKK ugyanakkor

nem tervezi a villamosjáratok sűrítését,

így a jelenlegi 10–15 perces követési idő várhatóan nem változik.

A beruházás teljes költsége a különböző bejelentések szerint több milliárd forintot tesz ki. A főváros közlése alapján a projekt uniós, fővárosi és ferencvárosi forrásokból valósul meg, míg a BKK tájékoztatása szerint a fővárosi önkormányzat 1,6 milliárd forinttal járul hozzá a programhoz.