Kubai tisztviselőkkel találkozott a CIA igazgatója

Kubai források szerint John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója csütörtökön kubai kormányképviselőkkel találkozott Havannában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 14:04
John Ratcliffe Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
A kubai kormány szerint képviselői közölték a Ratcliffe vezette amerikai küldöttséggel, hogy a sziget nem jelent fenyegetést az Egyesült Államok nemzetbiztonságára. Hozzátették: nincs ok arra, hogy Kuba továbbra is szerepeljen az Egyesült Államok terrorizmust támogató államok listáján, ami szankciókat von maga után.

Kuba nem finanszírozza és nem tűri a terrorista szervezeteket, és soha nem támogatta az Egyesült Államok elleni ellenséges tevékenységeket

 – közölte Havanna. Az Axios amerikai hírportál és az NBC News amerikai televízió egy CIA-tisztviselőt idézett, aki szerint Ratcliffe azért utazott Kubába, hogy átadja Donald Trump amerikai elnök üzenetét, miszerint az Egyesült Államok kész komolyan foglalkozni a gazdasági és biztonsági kérdésekkel, de csak akkor, ha Kuba alapvető változásokat hajt végre.

A két ország közötti kapcsolatok az 1959-es kubai forradalom óta feszültek, és a legutóbbi washingtoni kormányváltás óta tovább romlottak.

Tavaly januárban, nem sokkal azután, hogy Trump visszatért a Fehér Házba, Kuba visszakerült a Egyesült Államok terrorizmuslistájára. Az elmúlt hónapokban a két kormány közölte, hogy tárgyalásokat folytatott, bár a megbeszélések tartalma nem ismert, írta az MTI.

Borítókép: John Ratcliffe (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
