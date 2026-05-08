A CIA szerint Teherán hosszabb ideig is ellenállhat az amerikai nyomásnak

Az amerikai hírszerzés belső elemzése szerint Irán akár három-négy hónapon át is képes lehet átvészelni egy amerikai tengeri blokádot anélkül, hogy azonnali súlyos gazdasági összeomlás következne be – számolt be róla a The Washington Post amerikai tisztviselőkre hivatkozva. A CIA értékelése szerint Teherán gazdasági és katonai ellenálló képessége erősebb lehet, mint azt Washingtonban korábban feltételezték.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 21:19
Irán olajjal és drónokkal próbál túlélni

A lap szerint Irán jelenleg tankerhajókon tárolja olajának egy részét, miközben csökkenti a kitermelést, hogy hosszabb távon is működőképesek maradjanak az olajmezők. Az amerikai hírszerzés azt sem zárja ki, hogy Teherán szárazföldi útvonalakon – például vasúton és teherautókon keresztül – próbálja kijátszani a blokádot. 

Az elemzés arra is kitér, hogy Irán továbbra is komoly drón- és rakétakapacitással rendelkezik. A háború előtt becslések szerint mintegy 2500 ballisztikus rakétája volt az országnak, emellett több ezer támadó drónnal is rendelkezett.

Szakértők szerint különösen a drónok jelenthetnek veszélyt.  Elemzők arra figyelmeztetnek: már egyetlen sikeres dróntámadás is elegendő lehet ahhoz, hogy a biztosítók kivonuljanak a térségből, ami súlyos zavarokat okozhatna az olajszállításban.

A Washington Postnak nyilatkozó amerikai és izraeli szakértők szerint még egy elhúzódó blokád sem garantálja, hogy Irán engedni fog Washington követeléseinek.

Danny Citrinowicz izraeli biztonságpolitikai elemző szerint a teheráni vezetés úgy érzi, képes lehet túlélni a nyugati nyomásgyakorlást. Úgy véli, a konfliktus végül akár stratégiai kudarccá is válhat az Egyesült Államok és Izrael számára. A szakértő szerint előfordulhat, hogy a háború végére Irán továbbra is megőrzi rakétaprogramját és a szankciók enyhítéséből is profitálhat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
