A CIA szerint Teherán hosszabb ideig is ellenállhat az amerikai nyomásnak

Irán olajjal és drónokkal próbál túlélni
A lap szerint Irán jelenleg tankerhajókon tárolja olajának egy részét, miközben csökkenti a kitermelést, hogy hosszabb távon is működőképesek maradjanak az olajmezők. Az amerikai hírszerzés azt sem zárja ki, hogy Teherán szárazföldi útvonalakon – például vasúton és teherautókon keresztül – próbálja kijátszani a blokádot.
Az elemzés arra is kitér, hogy Irán továbbra is komoly drón- és rakétakapacitással rendelkezik. A háború előtt becslések szerint mintegy 2500 ballisztikus rakétája volt az országnak, emellett több ezer támadó drónnal is rendelkezett.
Szakértők szerint különösen a drónok jelenthetnek veszélyt. Elemzők arra figyelmeztetnek: már egyetlen sikeres dróntámadás is elegendő lehet ahhoz, hogy a biztosítók kivonuljanak a térségből, ami súlyos zavarokat okozhatna az olajszállításban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!