A CIA szerint Teherán hosszabb ideig is ellenállhat az amerikai nyomásnak

Irán olajjal és drónokkal próbál túlélni

A lap szerint Irán jelenleg tankerhajókon tárolja olajának egy részét, miközben csökkenti a kitermelést, hogy hosszabb távon is működőképesek maradjanak az olajmezők. Az amerikai hírszerzés azt sem zárja ki, hogy Teherán szárazföldi útvonalakon – például vasúton és teherautókon keresztül – próbálja kijátszani a blokádot.

Az elemzés arra is kitér, hogy Irán továbbra is komoly drón- és rakétakapacitással rendelkezik. A háború előtt becslések szerint mintegy 2500 ballisztikus rakétája volt az országnak, emellett több ezer támadó drónnal is rendelkezett.

Szakértők szerint különösen a drónok jelenthetnek veszélyt. Elemzők arra figyelmeztetnek: már egyetlen sikeres dróntámadás is elegendő lehet ahhoz, hogy a biztosítók kivonuljanak a térségből, ami súlyos zavarokat okozhatna az olajszállításban.