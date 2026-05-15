Mobil bitófák fideszeseknek

Hogy mi lett Sulla rendeletének a következménye? A köztársaságkori Róma értékei ettől kezdve indultak romlásnak. A közmorál megrendült, a politikai vezetőréteg jórészt kihalt. Becsület, tisztesség helyett az árulás lépett elő értékké. Rabszolgák uraikat, gyerekek szüleiket, szomszédok egymást árulták el. A polgárháborúk kora köszöntött Rómára. Majd negyven évvel később Julius Caesar rehabilitálta az üldözötteket. Visszaadta az áldozatok utódainak a hivatalok vállalási jogát. A keserű múlt lezárásaként pedig a meggyilkolt politikusok szobrait és győzelmi jelvényeit újra felállíthatták. A sors furcsa fintora, hogy Caesar egyik gyilkosát, Brutust is ő rehabilitálta, sőt egyik örökösévé is tette. Et tu mi fili, Brute? – Te is, fiam, Brutus? – mondta halála előtt Caesar. Milyen különös a történelem. Már csak ezért is örülök, hogy anno domini latint tanulhattam.

Ma is új rendszerváltásról, elszámoltatásról, számonkérésről, vagyonvisszaszerzésről szólnak a hírek. Mi több, egyes politikusok, újságírók és influenszerek már arról értekeznek, hogy a magyarok mekkora aránya szeretné börtönben látni Orbán Viktort. Mások már odáig mennek, hogy nyilvános licitálást indítanak, ki hány évet adna a volt miniszterelnöknek. Mintha ez egy jópofa kívánságműsor lenne. Az éppen most helyreállítandó, sőt rendszerváltó demokráciánkban. Kiengedték a szellemet a palackból. Korombelinek kinéző férfi arról tesz fel videót a közösségi platformjára, hogy nyikorgó kerekű, mobil bitófákat szeretne látni az utcákon a fideszeseknek. És ezt az internet oly érzékeny cenzorai simán átengedik. Mert a vélemény ugyebár szabad.

Itt és most kellene megállni! És visszatérni a római jog alapjaihoz. Aki bűnös, annak vállalnia kell a következményeket, ez nem vitás. De azt nem döntheti el egy újkori proskribálás, internetes petíció, hogy ki a bűnös. Arra ott van a rendőrség, ügyészség és a bíróság. Csak jogerős döntés után lehetünk nyugodtak, hogy a jogállam még működik.

Mert ha nem ez történik, akkor Magyarországon is rohamléptekkel fog felbomlani a társadalom belső rendje. Ez pedig káoszhoz, anarchiához vezet. Aminek az egész ország, az egész nemzet látná a kárát. Megtapasztaltuk ezt már a Tanácsköztársaság és a Rákosi-diktatúra idején is. Mindkétszer iszonyú árat fizettünk érte. Ezért hatalmas a felelőssége az új kormánynak és a miniszterelnöknek.