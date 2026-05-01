Minden centnek hatalmas ára lesz

A növekedés másik pillérét az adta, hogy sikerült hosszú távra biztosítani az olcsó orosz gázt és kőolajat az orosz kapcsolatok új alapokra helyezésével. Ehhez társult azután az Amerikai Egyesült Államok republikánus politikai szervezeteivel és magával Donald Trumppal a kétoldalú, személyes szimpátiát sem nélkülöző viszonyok újraélesztése. Ráadásul Washington, Peking és Moszkva vezetői megbecsült partnerként fogadták el a magyar miniszterelnököt. Amit nem indokolt sem hazánk nagysága, sem geopolitikai helyzete. Ezt a régen várt kitörési lehetőséget kizárólag a magyar diplomácia teljesítménye és Orbán Viktor személye alapozta meg. Tovább erősítette ezt Törökországgal, a türk államszövetséggel, Izraellel és számos Öböl menti gazdag arab állammal kiépített partneri viszony.

Ez a magyar stratégia persze nem csupán mosolydiplomáciát jelentett, hanem komoly gazdasági sikereket is. Ennek nem minden ország örült, hiszen sokszor előlük hoztuk el az üzleteket. Így aztán nemcsak külföldi barátaink száma bővült, hanem irigyeink, sőt ellenfeleink száma is nőtt.

Annál is inkább, mert Európa nyugati felében az elmúlt bő tíz esztendőben egyre-másra születtek olyan döntések, amelyek negatívan hatottak gazdaságra, társadalomra, belső stabilitásra. Az illegális migráció ösztönzése, aminek hatására alapjaiban változik a Nyugat Keletté, keresztényből iszlámmá.

A Covid-járvány rossz kezelése csak ráerősített erre a folyamatra. Majd jött az orosz–ukrán háború, melynek mocsarába egyre jobban belesüllyednek Európa országai. És ha ez mind nem lett volna elég, a balliberális ideológia LMBTQ-, genderőrülete, az Európai Egyesült Államok lázálma is feszíti az uniót.

„A Tisza visszarepít minket a sötét középkorból Nyugat-Európába!” – adta ki a jelszót egy színészből lett influenszer. A Fidesz látványos vereségének nyilván sok összetevője volt. De az egyik egészen biztosan abban érhető tetten, amit a fentebb idézett mondat sugallt. Amire aztán egymás után építettek dezinformációs kampányokat. Az első volt, hogy mi orosz bérencek, sőt Putyin pincsikutyái lettünk. Ezért aztán majd a nap is szebben fog sütni, ha nem Putyin olajával hajtjuk az autóinkat, gázával fűtjük a lakásainkat. Ehelyett a Nyugat éppen energiaválságtól, kerozinhiánytól retteg, vészforgatókönyveket tervez. Ezután jött az akkumulátorüzemek elleni kampányok sora. Mérgező technológia, vízkészleteink elpazarlása, az építkezések környezetszennyezésének vádja folyt a csapból is. Amiről aztán a választás után hirtelen kiderült, hogy szinte semmi sem igaz belőlük. De ez már mit se számít.