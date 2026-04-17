Vérprofi befolyásolási műveletet láttunk megtévesztő oktatóvideókkal

„Beszéld majd el a fiaidnak és unokáidnak” – idézik gyakran az Ószövetségből származó mondatot. Az internet előtti világban ennek máig ható üzenete volt, és nem csupán a zsidóság számára. Még az én generációm is a szülei, sőt inkább a nagyszülei elmondásaiból ismerte meg a családja történetét, eredetét. Így nem sikerült a kommunizmus rideg évei alatt a múltat végképp eltörölni. Mert ha a szülők féltek is beszélni, azért a nagyszülők továbbadták unokáiknak mindazt a tudást, amit a rendszer ki akart irtani a nemzet kollektív emlékezetéből. Nekem is így mesélte el nagyanyám a hetvenes évek közepén, hogy mi történt velük, miért nincs vele nagyapám, és miért él egy földes albérleti szobában.

Azért kezdem ezzel az írásomat, mert úgy látom, ebben is hatalmasat fordult a világ. Először is le kell szögeznem, talán én vagyok az egyik legmérsékeltebb közösségimédia-fogyasztó ebben az országban. Ám amiket az elmúlt hetekben láttam, ami hozzám is eljutott, abból egy furcsa trend rajzolódik ki. Először is, megfordult a sorrend. Már az ifjak akarják oktatni, nevelni, sőt „edukálni” a szüleiket, nagyszüleiket.

Az interneten rövid oktatóvideók keringenek, hogyan győzzék meg az ősöket arról, hogy miért kell a Fidesz ellen szavazni. Miért sületlenség a háborús fenyegetés, a migrációs paktum, vagy miért átverés a rezsicsökkentés. „Beszéld el szüleidnek, nagyszüleidnek” – erre biztatnak a közösségi média gyorstalpaló videói.

Ezekből a rövid anyagokból ráadásul árad a butaság, percekig sületlenségeket sorolnak. Nem kell ahhoz szociológusnak vagy családterapeutának lenni, hogy belássuk, hová is vezet mindez. Nem ismerik az alapvető fogalmakat, végletekig leegyszerűsített tartalmakat sugároznak nekik. Aminek a végeredménye, hogy egy olyan buborékban élnek, aminek a negatív hatásait nem is érzékelik. Ámde annál nagyobb magabiztossággal képzik a tudatlan szüleiket.

Nézem az ezekkel a fiatalokkal készített videókat, és rá kell döbbennem, hogy jelentős részük nincs tisztában alapvető fogalmak, szavak jelentésével. Vegyünk néhány példát. A tüntetéseken, koncerteken előszeretettel skandálták, hogy rendszerváltást akarnak. De amikor rákérdeznek, akkor nem is tudják, milyen rendszert akarnak leváltani, a demokrá­ciát vagy esetleg a kapitalizmust. Itt már megáll a tudomány. Ahogy azt is szívesen ismételgették, hogy „Ruszkik, haza!”. De kik is azok a ruszkik? Egy fiatal, húszas éveiben járó lány visszakérdez: a Mi Hazánk? De akkor hová is küldené őket haza? Ez már nem számít. Lényeg, a tömeggel együtt harsogni, bármit is jelentsen ez.