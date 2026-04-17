idezojelek
Vélemény

Vérprofi befolyásolási műveletet láttunk megtévesztő oktatóvideókkal

A vereség egyik oka a közösségi média hatásában keresendő.

Horváth József avatarja
Horváth József
Cikk kép: undefined
befolyásolás választás internet 2026. 04. 17. 4:40
Fotó: Ladóczki Balázs
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Beszéld majd el a fiaidnak és unokáidnak” – idézik gyakran az Ószövetségből származó mondatot. Az internet előtti világban ennek máig ható üzenete volt, és nem csupán a zsidóság számára. Még az én generációm is a szülei, sőt inkább a nagyszülei elmondásaiból ismerte meg a családja történetét, eredetét. Így nem sikerült a kommunizmus rideg évei alatt a múltat végképp eltörölni. Mert ha a szülők féltek is beszélni, azért a nagyszülők továbbadták unokáiknak mindazt a tudást, amit a rendszer ki akart irtani a nemzet kollektív emlékezetéből. Nekem is így mesélte el nagyanyám a hetvenes évek közepén, hogy mi történt velük, miért nincs vele nagyapám, és miért él egy földes albérleti szobában.

Azért kezdem ezzel az írásomat, mert úgy látom, ebben is hatalmasat fordult a világ. Először is le kell szögeznem, talán én vagyok az egyik legmérsékeltebb közösségimédia-fogyasztó ebben az országban. Ám amiket az elmúlt hetekben láttam, ami hozzám is eljutott, abból egy furcsa trend rajzolódik ki. Először is, megfordult a sorrend. Már az ifjak akarják oktatni, nevelni, sőt „edukálni” a szüleiket, nagyszüleiket. 

Az interneten rövid oktatóvideók keringenek, hogyan győzzék meg az ősöket arról, hogy miért kell a Fidesz ellen szavazni. Miért sületlenség a háborús fenyegetés, a migrációs paktum, vagy miért átverés a rezsicsökkentés. „Beszéld el szüleidnek, nagyszüleidnek” – erre biztatnak a közösségi média gyorstalpaló videói.

Ezekből a rövid anyagokból ráadásul árad a butaság, percekig sületlenségeket sorolnak. Nem kell ahhoz szociológusnak vagy családterapeutának lenni, hogy belássuk, hová is vezet mindez. Nem ismerik az alapvető fogalmakat, végletekig leegyszerűsített tartalmakat sugároznak nekik. Aminek a végeredménye, hogy egy olyan buborékban élnek, aminek a negatív hatásait nem is érzékelik. Ámde annál nagyobb magabiztossággal képzik a tudatlan szüleiket.

Nézem az ezekkel a fiatalokkal készített videókat, és rá kell döbbennem, hogy jelentős részük nincs tisztában alapvető fogalmak, szavak jelentésével. Vegyünk néhány példát. A tüntetéseken, koncerteken előszeretettel skandálták, hogy rendszerváltást akarnak. De amikor rákérdeznek, akkor nem is tudják, milyen rendszert akarnak leváltani, a demokrá­ciát vagy esetleg a kapitalizmust. Itt már megáll a tudomány. Ahogy azt is szívesen ismételgették, hogy „Ruszkik, haza!”. De kik is azok a ruszkik? Egy fiatal, húszas éveiben járó lány visszakérdez: a Mi Hazánk? De akkor hová is küldené őket haza? Ez már nem számít. Lényeg, a tömeggel együtt harsogni, bármit is jelentsen ez.

De a számomra legárulkodóbb az volt, amikor a riporter arról faggatja az ifiket, hogy fontos dolog-e a védelem. A válasz: azért hordok magammal paprikaspray-t. No hiszen! Ha ez ilyen egyszerű lenne. A videójátékokon felnőtt ifjaink már az élet és halál mezsgyéjével is alig vannak tisztában. Egy jól táplált fiú flegmán vágja vissza a kérdésre, hogy menne-e Ukrajnába harcolni: „Persze, max meghalok.” Riasztó magabiztossága mutatja, hogy a halál számára nem egy tragikus, visszafordíthatatlan befejezése az életének. Legalábbis míg csak beszélni kell róla. Az már csak hab a tortán, hogy talán már az is kibírhatatlan akadály lenne neki, ha időre le kellene futnia háromezer métert. Nem huszonöt kilométert erőltetett menetben megtenni teljes menetfelszerelésben, surranóval a lábán. Nem szuper sportcipőben. Ezek a fiatalok győzték meg a szüleiket, nagyszüleiket, sikeresen.

Látni kell, hogy ez egy hónapok, sőt lehet, hogy évek óta tartó tudatos, vérprofi befolyásolási művelet végeredménye. Először a fiataljaink az alanyai, sőt ki merem mondani: áldozatai lettek ennek az akciónak. Mert ez a generáció már sokkal puhább célpont egy ilyen műveletben.

Gyors, pörgő képek, rövid, pár szavas üzenetek. Esetleg ismert influenszerek, sőt „sztárok” előadásában. Amihez persze a közösségi média nem mellékel értelmező kéziszótárt. Pláne nem nyit szakértői vitát. Csak sulykolja az üzenetet. Ezután pedig a befolyásolt alanyból eszköz lesz. Hiszen most már rajtuk keresztül igyekeznek meggyőzni az idősebb generáció tagjait.

Így fordult ki sarkaiból a világunk. Elhitették velünk, korosodó, az internettel, közösségi platformokkal nem naponta foglalkozó, annak működési mechanizmusát, módszerét nem ismerő őskövületekkel, hogy amit mi tudunk, tapasztaltunk, az már a múlt. Elmaradott, kinevetett, lenézett páriák lettünk. A valós világban szerzett ismereteink, tapasztalatunk átvételére már alig kíváncsi valaki. Ezért aztán sokan igyekeznek jó képet vágni ehhez az új helyzethez. Mondják meg nekik a fiatalok a tutit. Kikerülve ezzel a családi feszültséget.

Ez valójában ennek a műveletnek a vége. A fiatalok gondolkodás, kritika nélkül fogadják a számukra tálcán kínált, könnyen emészthető, minimalizált üzeneteket. Amelyet aztán hangosan skandálva, együtt üvöltenek a nyájjal. Mert így a közösségi média izolált világából végre egy nagy, aktív közösséghez tartozhatnak.

Biztosan számtalan más oka is van annak, hogy miért szenvedett a választáson súlyos vereséget a Fidesz. Ezt majd nyilván sokáig fogják elemezni a szakemberek. 

Én csupán azt állítom, hogy egyik tapintható oka a közösségi média hatásában keresendő. 

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a bigtech cégek milyen egyéb technikai eszközökkel, módszerekkel segítették ezt a folyamatot.

Nekem különösen fájó volt látni, hogy mára milyen egyszerűen lehetett megtéveszteni fiataljainkat. Így húsvét után mit is lehetne erről mondani? Talán idézzük Krisztust a keresztfán: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! (Ezt a történetet ne a TikTokon keressék.)

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Gajdics Ottó avatarja
Fricz Tamás avatarja
Jeszenszky Zsolt avatarja
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártan a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
