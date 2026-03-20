Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Horváth József
2026. 03. 20. 5:45
Úgy írnak, nyilatkoznak manapság oknyomozónak nevezett újságírók, Oroszország-szakértők, orosz dezinformáció-kutatók, titkosszolgálati ügyek tudorai, hogy a végén csak kapkodom a fejem. Itt van ez az állítólagos orosz befolyásolási történet a magyar választások hajrájában. Ezek az emberek nem veszik észre, hogy egészen egyszerűen felhasználják őket. Tégláról téglára velük rakatnak fel egy falat, ami már az alapoktól hazugságokra épül. Hasonlóan jártak el az Egyesült Államokban Donald Trump első választási kampányában, majd első elnöki ciklusa során. Orosz üzleti, sőt titkosszolgálati kapcsolatokkal sározták, koptatták nagyon tudatosan az elnök tekintélyét. Amihez sajnos asszisztáltak az amerikai titkosszolgálatok is.

Azóta egyértelműen kiderült, hogy az egy jól felépített lejárató kampány volt, amelyet még Barack Obama rendelt meg. 

Ma már tudjuk, hogy semmi sem volt igaz, de sikeresen akadályozták meg 2020-ban Trump újraválasztását. Utólag hiába derült ki az igazság, isteni csoda is kellett ahhoz, hogy mindezek ellenére négy esztendő múlva mégis győzzön az igazság és Trump.

Most pedig nézzük meg, hogy mit is raktak össze az elmúlt pár hétben a mi „szakértőink”!

A brit The Financial Timesben jelenik meg egy írás arról, hogy orosz ügynökök érkeztek Magyarországra azért, hogy beavatkozzanak a választásokba. Ez máris elég ahhoz, hogy a hazai szakértők, kutatók elkezdjék kibontani a témát. Csak tőlük tudjuk, hogy hárman érkeztek hazánkba, akik legutóbb a moldáv választásokba is beavatkoztak. Igaz, hogy ott kudarcot vallottak, de majd nálunk kiköszörülik ezt a csorbát. Mert persze Putyin is ezt várja tőlük, ezért jöttek mind a hárman. Akik már a budapesti orosz nagykövetségen lázasan dolgoznak. Vagy nem, mert az is lehet, hogy külföldről teszik majd a dolgukat. Aztán már azt is tudják az oknyomozók, hogy mi hangzott el a parlament nemzetbiztonsági bizottságának zárt (!) ülésén. Eszerint egy külföldi szolgálat is figyelmeztetett bennünket. Majd hosszú és nagyon szakszerűnek felfestett tanulmányban szedi pontokba egy Oroszországot megszakértő fiatalember, hogy milyen formában, milyen módszerekkel dolgoznak az oroszok. A végén pedig felteszi arra a bizonyos i-re a pontot a legeslegnagyobb szakértő: komolyan kell mindezt venni, elvégre élt itt egyszer egy Szemjon Mogiljevics, aki majd harminc éve biztosan beszervezett, megzsarolt mindenkit. Az összes olyan szakértőnek nevezett emberüket felsorakoztatták, aki legalább egy oroszt látott már életében.

Sajnálattal közlöm, hogy amit itt látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Egy hitelesnek tűnő külföldi lap (brit!) elindítja a történetet. Amire itthon már úgy lehet hivatkozni, mint egy megbízható, megalapozott forrásra. Aztán már ki-ki tovább csűri-csavarja 

a semmit.

Ennyi, nem több ez az egész. Hiszen számtalan külföldi szervezet, alapítvány, kormány, NGO, sőt titkosszolgálat is megmozdul azért, hogy befolyásolja a választás kimenetelét. Csak négy évvel ezelőttre emlékezzünk: guruló dollárok, mikrónak hazudott adományok, USAID, Nyílt Társadalom Alapítvány, Soros György stb. Most pedig már azt is tisztán látjuk, hogy Brüsszel alapítványokon átmosott pénzzel, Kijev pedig fenyegetéssel, olajcsapelzárással, sőt látható és tapasztalható titkosszolgálati művelettel akarja megbuktatni Orbán Viktort. Az okok, mozgatórugók ismertek, sokszor leírták ezeket. Mindezek fényében érdemes nézni ezt az orosz történetet. A cél az, hogy ne beszéljünk Ursuláék euróiról és Zelenszkij durvuló fenyegetéseiről. Ahogy arról se, hogy a Tisza körül milyen ukrán titkosszolgálati, informatikai befolyás tűnik fel időről időre.

Próbált itt már több titkosszolgálat is aktívan beavatkozni az életünkbe az elmúlt évtizedekben. Ebben nincsenek egyedül az oroszok. Egyébként pedig három mindenre elszánt állítólagos ügynöktől azért még nem kell félteni bennünket. Zárásként azt írja ifjú és lelkes Oroszország-szakértőnk, hogy az eredmény a miénk, amíg a szavazólapokat meg nem hamisítják. Ezzel pedig ráerősít a többi hasonszőrű szakértőre, azt sejtetve, hogy csak csalással nyerhet a kormánypárt, ami már a választások utáni zűrzavar megalapozását szolgálja. Ez a szponzorok B terve április közepére, ha az eredeti forgatókönyv kudarcot vallana. 

Hát ilyen egy tipikus befolyásolási művelet. Aminek során sokszor az abban résztvevők sem tudják pontosan, hogy csupán epizódszereplők voltak a gyengécske történetben.

Ezért is várjuk kíváncsian a magyar titkosszolgálati jelentést az ukrán beavatkozási, finanszírozási műveletekről. Reméljük, mihamarabb feloldják a titkosítást, mert akkor tisztulhat ez a most még igencsak zavarosnak tűnő kép.

Végül pedig néhány tény. Az első Orbán-kormány alatt miniszterelnöki utasításra több szervezet összehangolt munkájának köszönhetően sikerült kiszorítani az orosz–ukrán szervezett bűnözői csoportokat Magyarországról. Jómagam az első és második Orbán-kormány alatt dolgozhattam a polgári és katonai titkosszolgálatoknál mint műveleti főigazgató-helyettes. Több ország ellenérdekelt vagy akár baráti titkosszolgálatának magyar érdekek ellen dolgozó hírszerzőjét, ügynökét sikerült beazonosítanunk ezalatt. Minden ilyen esetben egyértelmű volt a kormányzati döntés: meg kell szakítani a tevékenységet, határozottan fel kell lépni az ilyen személyekkel szemben. 

Mindig a nemzeti szuverenitás védelme volt az első, mérlegelés nélkül. 

Aki mást mond vagy sejtet, az hazudik. Ennyit mára a szakértelemről és szakértőkről.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu