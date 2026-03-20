Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Úgy írnak, nyilatkoznak manapság oknyomozónak nevezett újságírók, Oroszország-szakértők, orosz dezinformáció-kutatók, titkosszolgálati ügyek tudorai, hogy a végén csak kapkodom a fejem. Itt van ez az állítólagos orosz befolyásolási történet a magyar választások hajrájában. Ezek az emberek nem veszik észre, hogy egészen egyszerűen felhasználják őket. Tégláról téglára velük rakatnak fel egy falat, ami már az alapoktól hazugságokra épül. Hasonlóan jártak el az Egyesült Államokban Donald Trump első választási kampányában, majd első elnöki ciklusa során. Orosz üzleti, sőt titkosszolgálati kapcsolatokkal sározták, koptatták nagyon tudatosan az elnök tekintélyét. Amihez sajnos asszisztáltak az amerikai titkosszolgálatok is.

Azóta egyértelműen kiderült, hogy az egy jól felépített lejárató kampány volt, amelyet még Barack Obama rendelt meg.

Ma már tudjuk, hogy semmi sem volt igaz, de sikeresen akadályozták meg 2020-ban Trump újraválasztását. Utólag hiába derült ki az igazság, isteni csoda is kellett ahhoz, hogy mindezek ellenére négy esztendő múlva mégis győzzön az igazság és Trump.

Most pedig nézzük meg, hogy mit is raktak össze az elmúlt pár hétben a mi „szakértőink”!

A brit The Financial Timesben jelenik meg egy írás arról, hogy orosz ügynökök érkeztek Magyarországra azért, hogy beavatkozzanak a választásokba. Ez máris elég ahhoz, hogy a hazai szakértők, kutatók elkezdjék kibontani a témát. Csak tőlük tudjuk, hogy hárman érkeztek hazánkba, akik legutóbb a moldáv választásokba is beavatkoztak. Igaz, hogy ott kudarcot vallottak, de majd nálunk kiköszörülik ezt a csorbát. Mert persze Putyin is ezt várja tőlük, ezért jöttek mind a hárman. Akik már a budapesti orosz nagykövetségen lázasan dolgoznak. Vagy nem, mert az is lehet, hogy külföldről teszik majd a dolgukat. Aztán már azt is tudják az oknyomozók, hogy mi hangzott el a parlament nemzetbiztonsági bizottságának zárt (!) ülésén. Eszerint egy külföldi szolgálat is figyelmeztetett bennünket. Majd hosszú és nagyon szakszerűnek felfestett tanulmányban szedi pontokba egy Oroszországot megszakértő fiatalember, hogy milyen formában, milyen módszerekkel dolgoznak az oroszok. A végén pedig felteszi arra a bizonyos i-re a pontot a legeslegnagyobb szakértő: komolyan kell mindezt venni, elvégre élt itt egyszer egy Szemjon Mogiljevics, aki majd harminc éve biztosan beszervezett, megzsarolt mindenkit. Az összes olyan szakértőnek nevezett emberüket felsorakoztatták, aki legalább egy oroszt látott már életében.

Sajnálattal közlöm, hogy amit itt látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Egy hitelesnek tűnő külföldi lap (brit!) elindítja a történetet. Amire itthon már úgy lehet hivatkozni, mint egy megbízható, megalapozott forrásra. Aztán már ki-ki tovább csűri-csavarja

a semmit.

Ennyi, nem több ez az egész. Hiszen számtalan külföldi szervezet, alapítvány, kormány, NGO, sőt titkosszolgálat is megmozdul azért, hogy befolyásolja a választás kimenetelét. Csak négy évvel ezelőttre emlékezzünk: guruló dollárok, mikrónak hazudott adományok, USAID, Nyílt Társadalom Alapítvány, Soros György stb. Most pedig már azt is tisztán látjuk, hogy Brüsszel alapítványokon átmosott pénzzel, Kijev pedig fenyegetéssel, olajcsapelzárással, sőt látható és tapasztalható titkosszolgálati művelettel akarja megbuktatni Orbán Viktort. Az okok, mozgatórugók ismertek, sokszor leírták ezeket. Mindezek fényében érdemes nézni ezt az orosz történetet. A cél az, hogy ne beszéljünk Ursuláék euróiról és Zelenszkij durvuló fenyegetéseiről. Ahogy arról se, hogy a Tisza körül milyen ukrán titkosszolgálati, informatikai befolyás tűnik fel időről időre.