A megjátszott puritanizmus visszaüt

Innen tudjuk, hogy van olyan ország, amelyik a vezetőjének viszi az ágyneműt, a törölközőt is. Sőt a védett vezető után nem hagyják a mellékhelységben normál úton távozni a vizeletet, székletet sem, mert értékes információkat hordoznak róla. Az pedig, hogy lehallgatás ellen is védeni kell a külföldi szálloda, kormányzati rezidencia vendégét, teljesen természetes. Ahogy a fogadó ország által biztosított delegációs autóban is, mert a fogadó fél szolgálatai minden kínálkozó lehetőséget fölhasználnak az érkező vendéggel kapcsolatos információk gyűjtésére. Minden apró morzsatöredék számít, hisz segíthet feltérképezni az illető személyt. És ezen a terepen mindegy, hogy barát vagy ellenfél, netán ellenség, legalábbis az elhárításnak abból kell kiindulnia, hogy a hírszerzés dolgozik vele szemben.

Hogy miért írok most erről? Mert a frissen megválasztott magyar miniszterelnök kormányának több tagjával és népes médiacsapattal utazott Lengyelországba és Ausztriába. Menetrend szerinti vonattal és fapados légitársaság gépével. Az egyik minisztertől azt is megtudtuk, hogy

azért nem mentek expressz­járattal Krakkóból Varsóba, mert már nem kaptak rá jegyet.

Tudjuk, hogy az éremnek mindig két oldala van. Biztosan sokan szeretik azt látni, hogy a választott vezetői ugyanúgy utaznak, mint a hétköznapi emberek. Az írásom elején felemlegetett években is elhíresztelték, hogy Kádár elvtárs a grízes tésztát egy hokedlin ülve szereti igazán, mint akkoriban oly sokan. De akkor is volt annak az éremnek másik oldala is, ahogy most is van.