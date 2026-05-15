Zsolt bácsi-ügy: bíróság előtt kell felelnie Arató Gergelynek

Már a bíróságon van az a rágalmazási ügy, ami azután indult, hogy Arató Gergely volt DK-s országgyűlési képviselő az egyik parlamenti felszólalásában egyértelmű kapcsolatba hozta Semjén Zsoltot a baloldali sajtóban hónapok óta épített Zsolt bácsi-üggyel. Az eddigi nyilatkozatok és nyilvánosságra került információk egyébként arra utalnak, hogy az állítólagos Zsolt bácsi nem is létezik.

2026. 05. 15. 13:11
A lejárató hadjárat ezzel nem ért véget, ugyanis áprilisban a Szőlő utcai ügy egyik sértettje, Bangó Sándor interjút adott a Tisza háziportáljának, a Kontrollnak.  A korábban rablásért fogva tartott fiatal is előhúzta a Zsolt bácsi-kártyát, azt állítva, hogy az a bizonyos politikus nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Csakhogy Bangót tavaly ősszel kétszer is kihallgatta az ügyészség, ám akkor egy szót sem szólt a politikusról. Sőt, a Kontrollnak tett nyilatkozata előtt Dobrev Klárának is adott egy interjút decemberben és akkor sem beszélt semmilyen politikusról. A Kontroll-interjúban az is elhangzott, hogy Bangó feljelentést fog tenni, ám a fiatal április végén meggondolta magát, és közölte, hogy nincsenek bizonyítékai. Alig egy nap múlva újra a nyilvánossághoz fordult és közölte: ismét változtatott álláspontján, beszélni fog. Mint megírtuk, környezete szerint a csecsemőkora óta árva Bangó a tavalyi ügyészségi meghallgatása idején Dubajból jelentkezett be és az áprilisi Kontroll-interjú körül újra pénzhez juthatott, hiszen költekezésbe kezdett.

Bangó Sándor végül egy hete ugyan kiegészítette vallomását a Zsolt bácsis történettel, ám a lapunk által korábban megismert információk kétségbe vonják a fiatal szavahihetőségét, sőt azok alapján Zsolt bácsi létezése is kizárható.

Borítókép: Arató Gergely (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás)

