Pánik Afrikában: rekordsebességgel terjed a halálos ebola

Az Africa Centres for Disease Control and Prevention közölte: sürgős egyeztetést kezdeményez Kongóval, Ugandával, Dél-Szudánnal és nemzetközi partnereivel, hogy megerősítsék a határellenőrzést, valamint a járvány megfigyelését és a védekezést.

A szervezet tájékoztatása szerint eddig körülbelül 246 gyanús megbetegedést és 65 halálesetet jelentettek, elsősorban Mongwalu és Rwampara egészségügyi körzeteiből. A laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt esetek között négy halálesetet erősítettek meg.

Az első vizsgálatok alapján a vírus nem a zaire-i ebolatörzshöz tartozik, a pontos azonosítás érdekében pedig további genetikai elemzések zajlanak.