ebolaKongóhalálos vírus

Pánik Afrikában: rekordsebességgel terjed a halálos ebola

Súlyos ebolajárvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, ahol már 65 ember halt meg, és több száz fertőzésgyanús esetet jelentettek. Az afrikai egészségügyi hatóságok szerint a járvány gyors terjedése miatt azonnali nemzetközi összefogásra és szigorú határellenőrzésre van szükség, hogy megakadályozzák a katasztrófát.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 12:33
Ebolás betegek osztálya Beniben, a Kongói Demokratikus Köztársaságban (Fotó: AFP)
Az Africa Centres for Disease Control and Prevention közölte: sürgős egyeztetést kezdeményez Kongóval, Ugandával, Dél-Szudánnal és nemzetközi partnereivel, hogy megerősítsék a határellenőrzést, valamint a járvány megfigyelését és a védekezést.

A szervezet tájékoztatása szerint eddig körülbelül 246 gyanús megbetegedést és 65 halálesetet jelentettek, elsősorban Mongwalu és Rwampara egészségügyi körzeteiből. A laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt esetek között négy halálesetet erősítettek meg.

Az első vizsgálatok alapján a vírus nem a zaire-i ebolatörzshöz tartozik, a pontos azonosítás érdekében pedig további genetikai elemzések zajlanak.

Az Africa CDC szerint különösen aggasztó, hogy 

Bunia és Rwampara sűrűn lakott térségek, ráadásul a térségben élénk a lakosság mozgása, valamint a mongwalui bányászat miatt is sokan ingáznak és vándorolnak. Ez jelentősen növelheti a járvány továbbterjedésének kockázatát.

Az Ebola súlyos, sok esetben halálos fertőző betegség. A vírus fertőzött emberek testnedveivel, szennyezett tárgyakkal, illetve a betegségben elhunyt emberekkel való közvetlen érintkezés útján terjed.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
