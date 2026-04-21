Bombafenyegetések a középiskolákban, otthon maradtak a diákok

Bombafenyegetést kapott több zágrábi középiskola kedd reggel, emiatt az érintett intézményeket kiürítették, a tanítás nem kezdődött meg – közölte a zágrábi rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 21. 9:40
Illusztráció rendőrök egy zágrábi iskola előtt Fotó: Stipe Majic Forrás: Anadolu/AFP
A hatóság tájékoztatása szerint a robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló bejelentések után a diákokat és az alkalmazottakat kiküldték az épületekből. A rendőrség egységei a helyszínre vonultak, és megkezdték az iskolák átvizsgálását, írja az MTI. 

A zágrábi rendőrség közölte: további információk az ellenőrzések lezárása után várhatók.

Bombafenyegetés: több iskola is érintett

Hétfőn több spliti középiskolában is bombafenyegetés miatt maradt el az oktatás. A rendőrség mintegy ötven oktatási intézményt vizsgált át Spliti-dalmát megyében, robbanószerkezetet azonban egyikben sem találtak, így megállapították, hogy a fenyegetések hamisak voltak.

Pár napja Zágrábban három nagy bevásárlóközpont kapott értesítést arról, hogy az épületekben állítólag bombát helyeztek el

A bombafenyegetés miatt a rendőrség kiürítette az épületeket és átvizsgálta a helyszíneket, a fenyegetések azonban akkor is hamisnak bizonyultak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
