A hatóság tájékoztatása szerint a robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló bejelentések után a diákokat és az alkalmazottakat kiküldték az épületekből. A rendőrség egységei a helyszínre vonultak, és megkezdték az iskolák átvizsgálását, írja az MTI.
Bombafenyegetések a középiskolákban, otthon maradtak a diákok
Bombafenyegetést kapott több zágrábi középiskola kedd reggel, emiatt az érintett intézményeket kiürítették, a tanítás nem kezdődött meg – közölte a zágrábi rendőrség.
A zágrábi rendőrség közölte: további információk az ellenőrzések lezárása után várhatók.
Bombafenyegetés: több iskola is érintett
Hétfőn több spliti középiskolában is bombafenyegetés miatt maradt el az oktatás. A rendőrség mintegy ötven oktatási intézményt vizsgált át Spliti-dalmát megyében, robbanószerkezetet azonban egyikben sem találtak, így megállapították, hogy a fenyegetések hamisak voltak.
Pár napja Zágrábban három nagy bevásárlóközpont kapott értesítést arról, hogy az épületekben állítólag bombát helyeztek el.
A bombafenyegetés miatt a rendőrség kiürítette az épületeket és átvizsgálta a helyszíneket, a fenyegetések azonban akkor is hamisnak bizonyultak.
Borítókép: Illusztráció rendőrök egy zágrábi iskola előtt (Fotó: Anadolu/AFP/Stipe Majic)
