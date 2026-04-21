Bombafenyegetések a középiskolákban, otthon maradtak a diákok

A zágrábi rendőrség közölte: további információk az ellenőrzések lezárása után várhatók.

Bombafenyegetés: több iskola is érintett

Hétfőn több spliti középiskolában is bombafenyegetés miatt maradt el az oktatás. A rendőrség mintegy ötven oktatási intézményt vizsgált át Spliti-dalmát megyében, robbanószerkezetet azonban egyikben sem találtak, így megállapították, hogy a fenyegetések hamisak voltak.

Pár napja Zágrábban három nagy bevásárlóközpont kapott értesítést arról, hogy az épületekben állítólag bombát helyeztek el.

A bombafenyegetés miatt a rendőrség kiürítette az épületeket és átvizsgálta a helyszíneket, a fenyegetések azonban akkor is hamisnak bizonyultak.