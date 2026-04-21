Halálos lövöldözés történt a turisták kedvenc helyén

További hét ember a menekülés közben sérült meg a kialakult pánikban.

A hatóságok tájékoztatása szerint az elkövető – akinek kiléte és állampolgársága egyelőre nem ismert – a támadás után öngyilkosságot követett el. Cristobal Castaneda, Mexikó állam közbiztonsági vezetője megerősítette, hogy a helyszínen fegyvert, kést és lőszert is lefoglaltak.

Szemtanúk beszámolói szerint több mint húsz lövés dördült el a Hold piramisának közelében.

Egy jelen lévő turista úgy fogalmazott: a lövések eleinte szórványosak voltak, majd sorozatban érkeztek, ami pánikot keltett a látogatók körében.

A kanadai áldozat egy 32 éves nő volt – jelentették helyi médiumok.

Anita Anand kanadai külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében „szörnyű fegyveres erőszaknak” nevezte a történteket, míg Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum mély fájdalmát fejezte ki, és alapos vizsgálatot sürgetett.

As a result of a horrific act of gun violence, a Canadian was killed and another wounded in Teotihuacán, Mexico. My thoughts are with their family and loved ones, and Global Affairs consular officials are in touch to provide assistance. Thank you to my counterpart, Minister… — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 20, 2026

A lövöldözés különösen rosszkor jött

Mexikó júniusban a labdarúgó-világbajnokság egyik házigazdája lesz, és a biztonsági helyzet már korábban is aggodalmakat keltett.

A közelmúltban például erőszakhullám követte egy hírhedt drogkartellvezető, „El Mencho” halálát.

A Teotihuacán régészeti komplexum évente közel kétmillió látogatót vonz, és eddig nem volt példa hasonló fegyveres incidensre az elmúlt évtizedekben. Bár Mexikóban gyakori a kartellekhez köthető erőszak, az ilyen, válogatás nélküli támadások ritkának számítanak. A hatóságok a támadás után kiürítették a területet, és fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.