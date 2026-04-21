Halálos lövöldözés történt a turisták kedvenc helyén

Tragikus lövöldözés rázta meg Mexikó egyik leglátogatottabb történelmi helyszínét, a Teotihuacán piramisai területét hétfőn délben. Egy fegyveres férfi tüzet nyitott a turistákra, a lövöldözésben egy kanadai nő életét vesztette, többen pedig megsebesültek.

Forrás: The Guardian2026. 04. 21. 8:22
Turisták látogatják a Nappiramist a Teotihuacan régészeti lelőhelyen Fotó: Daniel Slim Forrás: AFP
A mexikóvárosi régió közelében található UNESCO világörökségi helyszínen történt támadás során hat embert lőfegyverrel sebesítettek meg, köztük egy kanadai és egy kolumbiai nőt, egy gyermeket, valamint amerikai és brazil állampolgárokat, írta a The Guardian.

Emberek a Holdpiramisnál Teotihuacanban (Fotó: NurPhoto/AFP/Jakub Porzycki)

További hét ember a menekülés közben sérült meg a kialakult pánikban.

A hatóságok tájékoztatása szerint az elkövető – akinek kiléte és állampolgársága egyelőre nem ismert – a támadás után öngyilkosságot követett el. Cristobal Castaneda, Mexikó állam közbiztonsági vezetője megerősítette, hogy a helyszínen fegyvert, kést és lőszert is lefoglaltak.

Szemtanúk beszámolói szerint több mint húsz lövés dördült el a Hold piramisának közelében. 

Egy jelen lévő turista úgy fogalmazott: a lövések eleinte szórványosak voltak, majd sorozatban érkeztek, ami pánikot keltett a látogatók körében.

A kanadai áldozat egy 32 éves nő volt – jelentették helyi médiumok. 

Anita Anand kanadai külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében „szörnyű fegyveres erőszaknak” nevezte a történteket, míg Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum mély fájdalmát fejezte ki, és alapos vizsgálatot sürgetett.

A lövöldözés különösen rosszkor jött

Mexikó júniusban a labdarúgó-világbajnokság egyik házigazdája lesz, és a biztonsági helyzet már korábban is aggodalmakat keltett. 

A közelmúltban például erőszakhullám követte egy hírhedt drogkartellvezető, „El Mencho” halálát.

A Teotihuacán régészeti komplexum évente közel kétmillió látogatót vonz, és eddig nem volt példa hasonló fegyveres incidensre az elmúlt évtizedekben. Bár Mexikóban gyakori a kartellekhez köthető erőszak, az ilyen, válogatás nélküli támadások ritkának számítanak. A hatóságok a támadás után kiürítették a területet, és fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.

Borítókép: Turisták látogatják a Nappiramist a Teotihuacan régészeti lelőhelyen (Fotó: AFP/Daniel Slim) 

