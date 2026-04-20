Brutális részletek derültek ki a Louisiana állambeli fegyveres mészárlás elkövetőjéről

A rendőrség azóta pontosított és további részleteket közölt

Családi vitát követő lövöldözésben hét saját gyermekét lőtte le az a férfi, aki vasárnap reggel nyitott tüzet rokonaira, és összesen nyolc gyermeket ölt meg az Egyesült Államok Louisiana államában – közölték a hatóságok hétfőn.

Christopher Bordelon, Shreveport rendőrségének szóvivője a 31 éves Shamar Elkinst nevezte meg elkövetőként.

A rendőrtiszt a friss információk alapján – pontosítva a korábbi közleményt – elmondta, hogy a halálos áldozatok életkora 3 és 11 év között van, közülük három fiú és öt lány.

A vizsgálat eddigi megállapításait ismertetve közölte, hogy hét holttestet egy lakóházon belül találtak meg, míg a nyolcadik áldozatot a háztetőn, ami arra mutat, hogy a gyermeket menekülés közben érte lövés. Egy további gyereknek sikerült a tetőről leugrania, aminek nyomán súlyosan megsérült, de állapota nem életveszélyes.

A férfi a gyermekeinek édesanyját is meglőtte, aki súlyos, de nem életveszélyes sebesülést szenvedett, valamint egy másik nőt életveszélyesen megsebesített.

A rendőrség három tetthelyt nevezett meg, amelyek közül az egyik egy autórablásé. Shamar Elkins a gyilkosságok elkövetése után egy erőszakkal hatalmába kerített járművel próbált elmenekülni. A rendőrök üldözőbe vették, majd lövöldözés alakult ki, amelynek során lelőtték.

A családon belüli gyilkosságsorozat részleteit Shreveport rendőrsége vizsgálja, amihez a lakosság segítségét kérték. Az elkövető halálával végződő beavatkozás nyomozásáért Louisiana állam rendőrsége felel.

Családtagok beszámolója szerint a gyilkosságokat elkövető férfi válófélben volt, ez ügyben hétfőn kellett volna megjelennie a bíróságon. A lövöldözést vita előzte meg Shamar Elkins és élettársa között.

Shamar Elkinsről annyi derült ki, hogy 2013 és 2020 között katona volt, és Louisiana állam nemzeti gárdájának tagjaként szolgált. A 180 ezres lakosságú Shreveport Louisiana állam nyugati részén, a texasi határ közelében fekszik.

Borítókép: Gyászolók Shreveportban (Fotó: AFP)