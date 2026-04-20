Brutális részletek derültek ki a Louisiana állambeli fegyveres mészárlás elkövetőjéről

Újabb súlyos részletek derültek ki a Louisiana államban elkövetett lövöldözéssel kapcsolatban. A rendőrség tájékoztatása szerint a Shreveport városában történt mészárlás során a támadó saját családtagjaira nyitott tüzet, és hét saját gyermekével is végzett, az áldozatok életkora 3 és 11 év között volt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 16:10
Gyászolók Shreveportban Forrás: AFP
Korábban már megírtuk, hogy több helyszínen nyolc gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana állam Shreveport városában vasárnap. A nyomozásba a shreveporti rendőrség kérésére a Louisiana Állami Rendőrség is bekapcsolódott.

A rendőrség újabb részleteket közölt a Louisiana állambeli fegyveres mészárlásról Fotó: AFP

A texasi határhoz közel fekvő település rendőrfőnöke beszámolt róla, hogy a vasárnap kora reggeli erőszakos cselekmény hátterében családon belüli vita áll, és a halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai. 

A lövöldözésnek sebesültjei is vannak.

A rendőrség azóta pontosított és további részleteket közölt

Családi vitát követő lövöldözésben hét saját gyermekét lőtte le az a férfi, aki vasárnap reggel nyitott tüzet rokonaira, és összesen nyolc gyermeket ölt meg az Egyesült Államok Louisiana államában – közölték a hatóságok hétfőn.

Christopher Bordelon, Shreveport rendőrségének szóvivője a 31 éves Shamar Elkinst nevezte meg elkövetőként.

A rendőrtiszt a friss információk alapján – pontosítva a korábbi közleményt – elmondta, hogy a halálos áldozatok életkora 3 és 11 év között van, közülük három fiú és öt lány. 

A vizsgálat eddigi megállapításait ismertetve közölte, hogy hét holttestet egy lakóházon belül találtak meg, míg a nyolcadik áldozatot a háztetőn, ami arra mutat, hogy a gyermeket menekülés közben érte lövés. Egy további gyereknek sikerült a tetőről leugrania, aminek nyomán súlyosan megsérült, de állapota nem életveszélyes.

A férfi a gyermekeinek édesanyját is meglőtte, aki súlyos, de nem életveszélyes sebesülést szenvedett, valamint egy másik nőt életveszélyesen megsebesített.

A rendőrség három tetthelyt nevezett meg, amelyek közül az egyik egy autórablásé. Shamar Elkins a gyilkosságok elkövetése után egy erőszakkal hatalmába kerített járművel próbált elmenekülni. A rendőrök üldözőbe vették, majd lövöldözés alakult ki, amelynek során lelőtték.

A családon belüli gyilkosságsorozat részleteit Shreveport rendőrsége vizsgálja, amihez a lakosság segítségét kérték. Az elkövető halálával végződő beavatkozás nyomozásáért Louisiana állam rendőrsége felel.

Családtagok beszámolója szerint a gyilkosságokat elkövető férfi válófélben volt, ez ügyben hétfőn kellett volna megjelennie a bíróságon. A lövöldözést vita előzte meg Shamar Elkins és élettársa között.

Shamar Elkinsről annyi derült ki, hogy 2013 és 2020 között katona volt, és Louisiana állam nemzeti gárdájának tagjaként szolgált. A 180 ezres lakosságú Shreveport Louisiana állam nyugati részén, a texasi határ közelében fekszik.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
