Korábban már megírtuk, hogy több helyszínen nyolc gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana állam Shreveport városában vasárnap. A nyomozásba a shreveporti rendőrség kérésére a Louisiana Állami Rendőrség is bekapcsolódott.
Brutális részletek derültek ki a Louisiana állambeli fegyveres mészárlás elkövetőjéről
Újabb súlyos részletek derültek ki a Louisiana államban elkövetett lövöldözéssel kapcsolatban. A rendőrség tájékoztatása szerint a Shreveport városában történt mészárlás során a támadó saját családtagjaira nyitott tüzet, és hét saját gyermekével is végzett, az áldozatok életkora 3 és 11 év között volt.
A texasi határhoz közel fekvő település rendőrfőnöke beszámolt róla, hogy a vasárnap kora reggeli erőszakos cselekmény hátterében családon belüli vita áll, és a halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai.
A lövöldözésnek sebesültjei is vannak.
További Külföld híreink
A rendőrség azóta pontosított és további részleteket közölt
Családi vitát követő lövöldözésben hét saját gyermekét lőtte le az a férfi, aki vasárnap reggel nyitott tüzet rokonaira, és összesen nyolc gyermeket ölt meg az Egyesült Államok Louisiana államában – közölték a hatóságok hétfőn.
Christopher Bordelon, Shreveport rendőrségének szóvivője a 31 éves Shamar Elkinst nevezte meg elkövetőként.
A rendőrtiszt a friss információk alapján – pontosítva a korábbi közleményt – elmondta, hogy a halálos áldozatok életkora 3 és 11 év között van, közülük három fiú és öt lány.
A vizsgálat eddigi megállapításait ismertetve közölte, hogy hét holttestet egy lakóházon belül találtak meg, míg a nyolcadik áldozatot a háztetőn, ami arra mutat, hogy a gyermeket menekülés közben érte lövés. Egy további gyereknek sikerült a tetőről leugrania, aminek nyomán súlyosan megsérült, de állapota nem életveszélyes.
A férfi a gyermekeinek édesanyját is meglőtte, aki súlyos, de nem életveszélyes sebesülést szenvedett, valamint egy másik nőt életveszélyesen megsebesített.
A rendőrség három tetthelyt nevezett meg, amelyek közül az egyik egy autórablásé. Shamar Elkins a gyilkosságok elkövetése után egy erőszakkal hatalmába kerített járművel próbált elmenekülni. A rendőrök üldözőbe vették, majd lövöldözés alakult ki, amelynek során lelőtték.
A családon belüli gyilkosságsorozat részleteit Shreveport rendőrsége vizsgálja, amihez a lakosság segítségét kérték. Az elkövető halálával végződő beavatkozás nyomozásáért Louisiana állam rendőrsége felel.
Családtagok beszámolója szerint a gyilkosságokat elkövető férfi válófélben volt, ez ügyben hétfőn kellett volna megjelennie a bíróságon. A lövöldözést vita előzte meg Shamar Elkins és élettársa között.
Shamar Elkinsről annyi derült ki, hogy 2013 és 2020 között katona volt, és Louisiana állam nemzeti gárdájának tagjaként szolgált. A 180 ezres lakosságú Shreveport Louisiana állam nyugati részén, a texasi határ közelében fekszik.
Borítókép: Gyászolók Shreveportban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!