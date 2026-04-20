Több mint ötven napja tart az iráni konfliktus, és bár felcsillant a remény a feszültség enyhülésére, a helyzeti ismét drámaivá vált. Miután Irán rövid időre megnyitotta a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, szinte azonnal vissza is vonta a döntést, és fegyveres naszádokkal kényszerítette távozásra az áthaladni próbáló kereskedelmi hajókat. Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásáról szóló feltételeket.
Olaj, háború és idegháború: meddig játszhat Irán a Hormuzi-szorossal?
Újra és újra megnyitja, majd lezárja a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát Irán, miközben a térségben egyre nő a katonai feszültség. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Hormuzi-szoros körüli „csiki-csuki” már nemcsak regionális, hanem globális gazdasági következményekkel is jár – figyelmeztetett Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő.
Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, a síita állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádját.
Az elmúlt hétvégén miután Irán megnyitotta a Hormuzi-szorost, hét hét óta az első jelentős hajókonvoj – köztük több cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tanker – indult meg a kulcsfontosságú vízi úton keresztül. A döntés szinte azonnal éreztette hatását a világpiacon, a nagykereskedelmi gázárak meredeken zuhanni kezdtek. Az öröm nem tartott sokáig.
Bár Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán szombaton azt írta, hogy a kulcsfontosságú hajózási útvonal nem válik soha többé fegyverré a világ ellen, az iráni haditengerészet közleménye szerint „visszaállították a szigorú ellenőrzést”, mert Washington nem hajlandó feloldani az iráni kikötők blokádját. Az Iráni Forradalmi Gárda egységei tüzet is nyitottak egyes hajók közelében, egy konténerszállítót pedig találat ért Omán partjainál.
A Hormuzi-szoros és a világgazdaság
A Hormuzi-szoros jelentősége óriási: a világ olaj- és cseppfolyósított földgázszállításának jelentős része halad át rajta. Nem véletlen, hogy már egy rövid ideig tartó megnyitás is azonnal lenyomta a gázárakat a világpiacon, míg az újbóli lezárás ismét bizonytalanságot hozott.
A kérdés így egyre inkább az, meddig tartható fenn ez a feszült egyensúly.
Itt a kérdés az, hogy Washington vagy Teherán bírja-e tovább
– mondta el lapunknak Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.
A szakértő szerint Irán tudatosan tartja fenn a jelenlegi bizonytalan helyzetet.
Összességében azt lehet mondani, hogy Irán valószínűleg tovább bírja ezt a kialakult csiki-csuki helyzetet
– tette hozzá.
Távoli, de nem kőbe vésett álláspontok
Demkó Attila rámutatott arra is, hogy Teherán a belső és külső tényezők miatt is több mozgástérrel rendelkezik.
Az iráni Forradalmi Gárda a belső elégedetlenséget tudja visszatartani és Irán partnerországai pedig több hónapig is el tudják látni Teheránt
– fogalmazott a szakértő. Aki arról is beszélt, hogy a jelenlegi helyzetben Irán úgy érzi, emelheti a tétet.
A világgazdaság azonban ezt hosszú hónapokig nem fogja bírni, a tárgyalás stratégiai része ezért az is, hogy Irán kijelenti, hogy a Hormuzi-szoros ellenőrzése kizárólag az ő privilégiuma, Washington pedig ragaszkodik az iráni nukleáris és rakétaprogram megszüntetéséhez
– hangsúlyozta.
Trump számára a konfliktus mielőbbi lezárása politikai érdek
A háttérben kemény stratégiai érdekek feszülnek egymásnak: Teherán kizárólagos ellenőrzést követel a szoros felett, Washington pedig az iráni nukleáris és rakétaprogram leállításához ragaszkodik.
A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy az eszkalációs spirál jelenleg Iránnak kedvez.
Ők azok ezáltal, akik vissza tudnak lépni, és azt mondhatják, hogy nem tárgyalunk az Egyesült Államokkal. Ha ez így folytatódik, és az üzemanyagárak tartósan magasan maradnak, az Donald Trump belpolitikai esélyeit tovább rontja a félidős választások előtt
– mutatott rá.
Emellett a Trumpot támogató republikánusok körében is belső szakadáshoz vezethet az Iránnal majd két hónapja zajló háborús feszültség.
A konfliktus így már nem csupán geopolitikai, hanem belpolitikai következményekkel is járhat az Egyesült Államokban, miközben a tárgyalások egyelőre nem hoznak áttörést. A kérdés továbbra is nyitott: ki enged előbb a fokozódó nyomás alatt?
További Külföld híreink
Borítókép: Egy teherhajó a Hormuzi-szorosnál (Fotó: AFP)
