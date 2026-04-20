Olaj, háború és idegháború: meddig játszhat Irán a Hormuzi-szorossal?

Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, a síita állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádját.

Az elmúlt hétvégén miután Irán megnyitotta a Hormuzi-szorost, hét hét óta az első jelentős hajókonvoj – köztük több cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tanker – indult meg a kulcsfontosságú vízi úton keresztül. A döntés szinte azonnal éreztette hatását a világpiacon, a nagykereskedelmi gázárak meredeken zuhanni kezdtek. Az öröm nem tartott sokáig.

Bár Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán szombaton azt írta, hogy a kulcsfontosságú hajózási útvonal nem válik soha többé fegyverré a világ ellen, az iráni haditengerészet közleménye szerint „visszaállították a szigorú ellenőrzést”, mert Washington nem hajlandó feloldani az iráni kikötők blokádját. Az Iráni Forradalmi Gárda egységei tüzet is nyitottak egyes hajók közelében, egy konténerszállítót pedig találat ért Omán partjainál.

🚨 BREAKING

Iran's Central Military HQ:

Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.

🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 18, 2026

A Hormuzi-szoros és a világgazdaság

A Hormuzi-szoros jelentősége óriási: a világ olaj- és cseppfolyósított földgázszállításának jelentős része halad át rajta. Nem véletlen, hogy már egy rövid ideig tartó megnyitás is azonnal lenyomta a gázárakat a világpiacon, míg az újbóli lezárás ismét bizonytalanságot hozott.

A kérdés így egyre inkább az, meddig tartható fenn ez a feszült egyensúly.

Itt a kérdés az, hogy Washington vagy Teherán bírja-e tovább

– mondta el lapunknak Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.