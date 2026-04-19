Pattanásig feszült a helyzet a Hormuzi-szorosnál

A szombati nap reményteljesen indult: miután Irán megnyitotta a Hormuzi-szorost, hét hét óta az első jelentős hajókonvoj – köztük több cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tanker – indult meg a kulcsfontosságú vízi úton keresztül – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

Ez azonnal éreztette hatását a világpiacon, a nagykereskedelmi gázárak meredeken zuhanni kezdtek. Az öröm azonban tiszavirág-életűnek bizonyult. Az iráni haditengerészet közleménye szerint „visszaállították a szigorú ellenőrzést”, mert Washington nem hajlandó feloldani az iráni kikötők blokádját. Beszámolók szerint az Iráni Forradalmi Gárda egységei tüzet is nyitottak egyes hajók közelében, egy konténerszállítót pedig találat ért Omán partjainál.

🚨 BREAKING

Iran's Central Military HQ:

Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.

🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 18, 2026

Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva közölte: a tárgyalások a hétvégén is folytatódnak, de figyelmeztetett, hogy szerdáig meg kell születnie a végső megállapodásnak, különben a tűzszüneti folyamat összeomlik.