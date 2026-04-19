irándonald trumpHormuzi-szoros

Pattanásig feszült a helyzet a Hormuzi-szorosnál

Ötvenedik napja tart az iráni konfliktus, és bár felcsillant a remény a feszültség enyhülésére, a helyzet órák alatt ismét drámaivá vált. Miután Irán rövid időre megnyitotta a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, szinte azonnal vissza is vonta a döntést, és fegyveres naszádokkal kényszerítette távozásra az áthaladni próbáló kereskedelmi hajókat.

Munkatársunktól
2026. 04. 19. 5:13
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szombati nap reményteljesen indult: miután Irán megnyitotta a Hormuzi-szorost, hét hét óta az első jelentős hajókonvoj – köztük több cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tanker – indult meg a kulcsfontosságú vízi úton keresztül – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az iráni konfliktussal kapcsolatban (Fotó: AFP)

Ez azonnal éreztette hatását a világpiacon, a nagykereskedelmi gázárak meredeken zuhanni kezdtek. Az öröm azonban tiszavirág-életűnek bizonyult. Az iráni haditengerészet közleménye szerint „visszaállították a szigorú ellenőrzést”, mert Washington nem hajlandó feloldani az iráni kikötők blokádját. Beszámolók szerint az Iráni Forradalmi Gárda egységei tüzet is nyitottak egyes hajók közelében, egy konténerszállítót pedig találat ért Omán partjainál.

Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva közölte: a tárgyalások a hétvégén is folytatódnak, de figyelmeztetett, hogy szerdáig meg kell születnie a végső megállapodásnak, különben a tűzszüneti folyamat összeomlik.

 

Az elnök „jó hírekről” beszélt, ám részleteket nem árult el. Két fő ütközőpont továbbra is fennáll: Irán tagadja, hogy hajlandó lenne átadni dúsítotturán-készletét, Washington pedig ragaszkodik a kikötői blokád fenntartásához, amíg nincs végleges alku. Trump határozottan elutasította azt az iráni felvetést is, hogy a hajóknak tranzitdíjat kellene fizetniük az áthaladásért.

A Trump-adminisztráció – az energiaárak letörése érdekében – ismét engedélyezte bizonyos országoknak a szankcionált orosz kőolaj tengeri beszerzését. Washington ezzel az eszközzel is próbálja ellensúlyozni a Hormuzi-szoros kiesése miatti ellátási zavarokat, még ha ez feszültséget is szül az európai szövetségesekkel.

Közben Libanonban is pattanásig feszült a helyzet. Bár a tíznapos tűzszünet Izraellel elvben életben van, és ez volt az egyik feltétele Irán engedékenységének, több hír érkezett a fegyvernyugvás megsértéséről.

Szombaton egy francia ENSZ-békefenntartót öltek meg dél-libanoni járőrözés közben, a gyanú szerint a Hezbollah milíciája áll a támadás mögött.

Magyar idő szerint délután Donald Trump is megszólalt az iráni konfliktus legfrissebb fejleményeivel kapcsolatban.

Minden nagyon jól alakul – csak kicsit ravaszkodtak, ahogyan azt már 47 éve szokták

– kommentálta Teherán legfrissebb lépését az amerikai elnök, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok nagyrészt megsemmisítette az ország haditengerészetét, légierejét és vezetőségét.

Újra le akarták zárni a szorost, ahogyan évek óta teszik, de nem zsarolhatnak minket

– mondta Trump.

A teheráni vezetés továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóknak fizetniük kell a vízi út használatáért.

Irán elszántan felügyeli és ellenőrzi a szoroson átmenő forgalmat, „amíg a háború véglegesen le nem zárul”, és tartós béke nem jön létre a régióban – áll a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács nyilatkozatában, amelyet az iráni állami Farsz hírügynökség is közzétett. Korábban Donald Trump elutasította azt a lehetőséget, hogy a hajók fizessenek a szoroson való áthaladásért.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
