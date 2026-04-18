IránTrumpHormuzi-szoros

Irán válaszolt Trumpnak, itt az újabb fenyegetés

Irán ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja – figyelmeztetett szombaton Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 10:29
Eszmáil Bagaei iráni külügyi szóvivő
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A házelnök az X-en közzétett üzenetében hozzátette, hogy jelenleg csak kijelölt útvonalon, az iráni hatóságok engedélyével lehet áthaladni a szoroson.

Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában

– tette hozzá. 

Eszmáil Bagaei iráni külügyi szóvivő szintén bírálta az amerikai blokádot, amely szerinte a Teherán és Washington közötti tűzszünet megsértését jelenti. Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban a Truth Social közösségi médiában tett bejegyzésében tudatta, hogy egyelőre nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádot.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
