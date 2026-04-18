A házelnök az X-en közzétett üzenetében hozzátette, hogy jelenleg csak kijelölt útvonalon, az iráni hatóságok engedélyével lehet áthaladni a szoroson.
Irán válaszolt Trumpnak, itt az újabb fenyegetés
Irán ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja – figyelmeztetett szombaton Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke.
Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában
– tette hozzá.
Eszmáil Bagaei iráni külügyi szóvivő szintén bírálta az amerikai blokádot, amely szerinte a Teherán és Washington közötti tűzszünet megsértését jelenti. Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban a Truth Social közösségi médiában tett bejegyzésében tudatta, hogy egyelőre nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádot.
Borítókép: Eszmáil Bagaei iráni külügyi szóvivő (Fotó: AFP)
