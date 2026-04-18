Trump az Arizona állambeli Phoenix-ből Washingtonba tartó elnöki különgépen, az Air Force One-on azt mondta, lehetséges, hogy a tűzszüneti megállapodást nem hosszabbítja meg, azonban az iráni kikötők elleni blokádot sem oldja fel.
Figyelmeztetett Trump, elfogyhat a türelem
Az amerikai elnök közölte, véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. Donald Trumpot az Air Force One-on kérdezték az iráni helyzetről.
Úgyhogy akkor lesz a blokád, és sajnos ismét bombáznunk is kell
– jelentette ki. Az elnök ugyanakkor azt is bejelentette, hogy elég jó hírek érkeztek Iránból, hozzátéve: „úgy tűnik, a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten Irán tekintetében”.
Majd hallanak róla. Azt gondolom, valaminek történnie kell (...) Meglátjuk, mi történik, de azt hiszem, történni fog
– fogalmazott. Az elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében egyúttal azt is közölte, Hszi Csin-ping kínai államfő örömét fejezte ki a Hormuzi-szorossal kapcsolatos fejlemények ügyében. Hozzátette, várja a megbeszéléseket a kínai vezetővel.
Találkozónk Kínában különleges lesz és talán történelmi is
– jelentette ki Donald Trump.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!