Robert C. Castel: A Trump-féle geostratégia logikája

Manapság nagy divat nem érteni Donald Trump kül- és biztonságpolitikáját, illetve azt a geostratégiai gondolkodást, amely a napi politika mögött meghúzódik.

Az eddigi magyarázatok többnyire úgy próbálták megragadni a trumpi geopolitikai gondolkodás lényegét, hogy azt az erőforrások kérdésére redukálták. Eszerint a második Trump-kormány mindenekelőtt a különféle természeti erőforrások, kőolaj, földgáz és főként a ritkaföldfémek megszerzését tűzte ki célul. Ha azonban az adminisztráció tényleges lépéseit vizsgáljuk, nem azt látjuk, hogy az Egyesült Államok megpróbálta volna képletesen szólva gyarmatosítani azokat az országokat, ahol ezek az erőforrások találhatók, hanem inkább azt, hogy azokra a tengerszorosokra összpontosított, amelyeken keresztül e javak hozzáférhetővé válnak.

Az iráni háború tapasztalata ékesszólóan bebizonyította, hogy nem az a döntő, mid van, hanem az, hogy nálad van-e az ajtó kulcsa, vagyis képes vagy-e kivinni a piacra azt, amid van. Iránnak hiába hatalmas a kőolaj- és földgázvagyona, ha a Hormuzi-szoros amerikai blokád alatt áll, és így nem tudja kijuttatni a portékáját a világpiacra.

Megvizsgálva az Egyesült Államok különböző térségekben végrehajtott beavatkozásait, és melléjük téve a főbb tengerszorosok térképét, figyelemre méltó egybeesést látunk. Ott, ahol amerikai kinetikus fellépést vagy az azzal való hihető fenyegetést láttunk, ott rendre felbukkan valamely stratégiai tengeri szűk keresztmetszet is. Panama, Venezuela, Grönland, a Bab el-Mandeb és a Hormuzi-szoros ennek a mintázatnak a partikuláris esetei. Az Egyesült Államok mint a világ vezető tengeri hatalma, igyekszik az ellenőrzése alá vonni a világ kulcsfontosságú tengerszorosait, éppúgy, ahogyan ezt a Brit Birodalom tette kétszáz évvel ezelőtt.

A folyamat Panamával kezdődött. Trump hivatalba lépésének első hetében elrendelte a latin-amerikai politika felülvizsgálatát, különös tekintettel a Kína által a Panama-csatorna körül kiépített jelenlétre. Ezzel egyidejűleg meg is vádolta Panamát, hogy túlárazza az amerikai hajók áthaladását, és készséggel engedi át Kínának az irányítást a csatorna fölött. 2025 januárjának végén, vagyis beiktatása hónapjában, már erőszakos fellépéssel fenyegette Panamát, és elküldte a hadügy- és a külügyminiszterét, hogy utolsó figyelmeztetést intézzenek José Raúl Mulino elnökhöz. Az elnök nyilvánvalóan megértette, hogy ha nem köt kompromisszumot Washingtonnal, akkor amerikai katonai akció következhet.