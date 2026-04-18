Robert C. Castel: A Trump-féle geostratégia logikája

Az „enyém” melyik részét nem lehet világosan megérteni?

2026. 04. 18. 6:20
Manapság nagy divat nem érteni Donald Trump kül- és biztonságpolitikáját, illetve azt a geostratégiai gondolkodást, amely a napi politika mögött meghúzódik.

Az eddigi magyarázatok többnyire úgy próbálták megragadni a trumpi geopolitikai gondolkodás lényegét, hogy azt az erőforrások kérdésére redukálták. Eszerint a második Trump-kormány mindenekelőtt a különféle természeti erőforrások, kőolaj, földgáz és főként a ritkaföldfémek megszerzését tűzte ki célul. Ha azonban az adminisztráció tényleges lépéseit vizsgáljuk, nem azt látjuk, hogy az Egyesült Államok megpróbálta volna képletesen szólva gyarmatosítani azokat az országokat, ahol ezek az erőforrások találhatók, hanem inkább azt, hogy azokra a tengerszorosokra összpontosított, amelyeken keresztül e javak hozzáférhetővé válnak.

Az iráni háború tapasztalata ékesszólóan bebizonyította, hogy nem az a döntő, mid van, hanem az, hogy nálad van-e az ajtó kulcsa, vagyis képes vagy-e kivinni a piacra azt, amid van. Iránnak hiába hatalmas a kőolaj- és földgázvagyona, ha a Hormuzi-szoros amerikai blokád alatt áll, és így nem tudja kijuttatni a portékáját a világpiacra.

Megvizsgálva az Egyesült Államok különböző térségekben végrehajtott beavatkozásait, és melléjük téve a főbb tengerszorosok térképét, figyelemre méltó egybeesést látunk. Ott, ahol amerikai kinetikus fellépést vagy az azzal való hihető fenyegetést láttunk, ott rendre felbukkan valamely stratégiai tengeri szűk keresztmetszet is. Panama, Venezuela, Grönland, a Bab el-Mandeb és a Hormuzi-szoros ennek a mintázatnak a partikuláris esetei. Az Egyesült Államok mint a világ vezető tengeri hatalma, igyekszik az ellenőrzése alá vonni a világ kulcsfontosságú tengerszorosait, éppúgy, ahogyan ezt a Brit Birodalom tette kétszáz évvel ezelőtt.

A folyamat Panamával kezdődött. Trump hivatalba lépésének első hetében elrendelte a latin-amerikai politika felülvizsgálatát, különös tekintettel a Kína által a Panama-csatorna körül kiépített jelenlétre. Ezzel egyidejűleg meg is vádolta Panamát, hogy túlárazza az amerikai hajók áthaladását, és készséggel engedi át Kínának az irányítást a csatorna fölött. 2025 januárjának végén, vagyis beiktatása hónapjában, már erőszakos fellépéssel fenyegette Panamát, és elküldte a hadügy- és a külügyminiszterét, hogy utolsó figyelmeztetést intézzenek José Raúl Mulino elnökhöz. Az elnök nyilvánvalóan megértette, hogy ha nem köt kompromisszumot Washingtonnal, akkor amerikai katonai akció következhet.

A Trump-adminisztráció mindeközben arról is gondoskodott, hogy kiszivárogjon, hogy az elnök utasította az amerikai fegyveres erők vezetőit egy Panama elleni katonai akció előkészítésére, a Noriega tábornok elleni beavatkozás mintájára. Mulino, érzékelve a politikai-katonai nyomást, kénytelen volt meghátrálni. A panamai legfelsőbb bíróság rövid időn belül alkotmányellenesnek nyilvánított több, a csatorna körüli kikötőkre vonatkozó kínai szerződést; ezeket a terminálokat később nyugati cégek vették át. Ezzel párhuzamosan csendben megszületett egy megállapodás is az Egyesült Államok és Panama között amerikai hadgyakorlatok panamai lebonyolításáról.

A nyugati féltekén maradva felvetődik a kérdés: mi a venezuelai beavatkozás szerepe ebben, a szorosok biztosítására irányuló amerikai stratégiában? A válasz az, hogy noha Venezuela területén vagy közvetlen közelében nem található létfontosságú tengerszoros, ugyanabban a karibi medencében helyezkedik el, mint a Panama-csatorna. 

Ha pedig figyelembe vesszük a Roosevelt-kori 1902–1903-as venezuelai intervenció logikáját, valamint a Monroe-doktrína Roosevelt-féle kiegészítésének tágabb értelmezését, akkor világossá válik: Venezuela nem pusztán energia-, migrációs vagy kábítószer-ellenes szempontból fontos, hanem geopolitikailag is meghatározó a Panama-csatorna védelme szempontjából.

Ezzel párhuzamosan beindult az amerikai nyomásgyakorlás Grönland irányába is. Itt nem egy, hanem három globális jelentőségű tengeri átjáró található. A második Trump-adminisztráció ezen a téren gyakorlatilag felújította az első ciklus tapogatózásait, és jól láthatóan egyre nagyobb erővel folytatta őket. A nyomásgyakorlás során a Trump-adminisztráció attól sem riadt vissza, hogy nyíltan konfrontálódjon a legközelebbi szövetségeseivel. Ezeket a súrlódásokat ideiglenesen befagyasztotta a davosi kompromisszum, de mindenki számára nyilvánvaló, hogy Grönlanddal kapcsolatban még nem mondatott ki az utolsó szó.

A következő szoros, ahol az Egyesült Államok kinetikusan lépett fel a szabad hajózás biztosításáért – pontosabban azért, hogy megakadályozza, hogy más hatalom vegye át az ellenőrzést – a Bab el-Mandeb volt.

A húszik által meghirdetett szelektív blokád ebben a létfontosságú tengerszorosban közvetlen kihívást jelentett az USA tengeri dominanciája ellen. Az amerikai harci cselekmények 2025. március 15-én kezdődtek, a légierő és a haditengerészet több hullámban mért csapást jemeni húszi célpontokra, rakétarendszerekre, légvédelmi eszközökre és más katonai objektumokra. A hadjárat március közepétől április közepéig tartott, és egy sajátságos kompromisszummal zárult.

A legfontosabb mégsem a részleges siker volt, hanem az az üzenet, amely Iránhoz, a húszik patrónusához jutott el: Washington nem fogja eltűrni, hogy egy másik hatalom ellenőrzést szerezzen egy ilyen kulcsfontosságú tengeri átjáró fölött.

Innen már egyenes út vezetett a következő tengeri átjáróhoz, a Hormuzi-szoroshoz.

A Hormuzi-szoros védelme, illetve az amerikai ellenőrzés biztosítása eredetileg a szoros felett nem szerepelt a háború eredeti céljai között. Az irániak tették azzá. Ha azonban figyelembe vesszük a második Trump-adminisztráció geostratégiájának irányát, igen valószínűnek tűnik, hogy az Egyesült Államok addig nem fog kilépni ebből a háborúból, amíg legalább azt nem biztosítja, hogy egy idegen hatalom, jelen esetben Irán, ne gyakorolhasson ellenőrzést a Hormuzi-szoros fölött. Az ideális forgatókönyv nyilván az volna Washington számára, ha maga szerezné meg ezt az ellenőrzést.

Ha Irán magáévá teszi a „két szoros” stratégiáját, és újra megpróbálkozik a Bab el-Mandeb lezárásával, akkor valószínűleg hasonló amerikai erőfeszítést fogunk látni azon a tengelyen is. Washington addig aligha tekintheti lezártnak a háborút, amíg ezen a két létfontosságú tengeri szoroson, a Bab el-Mandeben és a Hormuzi-szorosban, nem biztosítja maga számára a döntő ellenőrzést.

Ez annál is fontosabb, mert a dzsibuti kínai tengeri bázis, a Pakisztánban erősödő kínai jelenlét és Irán Kínához fűződő viszonya igen valószínűvé teszi, hogy ha az Egyesült Államok nem szerzi meg az ellenőrzést e két szoros fölött, akkor az a Kínával szövetséges hatalmak kezébe kerülhet.

Végül fontos megemlíteni az amerikai befolyás kiterjesztésére irányuló erőfeszítéseket egy egészen másik régióban, a Malaka-szoros környékén. A Malaka-szoros mintegy ötszázötven mérföld hosszú tengeri útvonal, amely az Indiai-óceánt köti össze a Csendes-óceánnal, és Malajzia, Szingapúr, valamint Indonézia határolja. Talán ez a világ legfontosabb tengeri szűk keresztmetszete, Kína számára pedig a teljes függőség megtestesítője. A szuperhatalom tengeri energiaimportjának körülbelül nyolcvan százaléka, globális kereskedelmének pedig mintegy hatvan százaléka ezen a szoroson halad át.

Az Egyesült Államok ugyan nem tett kinetikus lépéseket annak érdekében, hogy pozí­ciókat szerezzen a Malaka-szoros környékén, ugyanakkor jelentősen megerősítette biztonsági kapcsolatait a térség államaival: Szingapúrral, Malajziával és Indonéziával. Közös hadgyakorlatok, biztonsági együttműködések, megállapodások, technológiaexport és más, nem kinetikus eszközök révén Washington egyre inkább igyekszik megszilárdítani befolyását e szoros fölött.

Lehet persze kötni az ebet a karóhoz és ragaszkodni a narratívához, hogy Trumpnak nincs stratégiája se Iránban, se máshol. Ellenben ha az eltelt közel másfél év egymást követő esettanulmányait elemezve kötjük össze a pontokat, akkor meglehetősen markánsan rajzolódik ki a Trump 2.0 geostratégiájának a vezérfonala, a tengerszorosok ellenőrzésének a klasszikus geopolitikai gondolkodásból ismert imperatívusza.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

