Az iráni helyzet miatt késhetnek az amerikai fegyverszállítások a balti államoknak

Az Egyesült Államok arról tájékoztatta Litvániát és Észtországot, hogy az Irán elleni háború miatt késedelmek lehetnek az amerikai katonai felszerelések szállításában – közölte a két balti védelmi minisztérium pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 6:10
Épület romjai Teherán déli részén (Fotó: AFP)
A Reuters értesülései szerint amerikai tisztségviselők több európai partnerüket – köztük a balti és a skandináv országokat is – arról tájékoztatták, hogy egyes, korábban megrendelt fegyverszállítások valószínűleg késni fognak. Az Oroszországgal határos, NATO-tag Litvánia, Lettország és Észtország idén GDP-je körülbelül 5 százalékát fordítja védelemre, hogy mielőbb korszerűsítsék fegyveres erőiket.

Irán, Teherán
Fotó: Anadolu / Anadolu

Litvániát a Pentagon képviselői tájékoztatták a lőszerbeszerzések esetleges késéséről az Egyesült Államokból az iráni konfliktus miatt

 – közölte pénteken e-mailben a Reutersszel a litván védelmi minisztérium szóvivője. 

Az észt védelmi minisztérium szóvivője pénteken azt mondta: 

Meg tudom erősíteni, hogy tájékoztattak minket a lehetséges késésekről.

 Egyik minisztérium sem részletezte, hogy mely szerződéses szállítások vannak érintve. 

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Litvánia körülbelül 640 millió dollár értékben rendelt fegyvereket az Egyesült Államoktól, köztük Javelin páncéltörő rakétákat.

Észtország jelenleg tárgyal az Egyesült Államokkal arról, „hogyan kezeljük ezeket az ellátási kihívásokat. Tájékoztattak minket a helyzetről, és megértjük az indokokat és a körülményeket” – mondta Kristen Michal észt miniszterelnök pénteken a balti államok miniszterelnökeinek találkozója alkalmából tartott tallinni sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok továbbra is országa legnagyobb szövetségese.

Észtország 160 millió dollár értékű amerikai katonai megrendelései között HIMARS rakétarendszer és Javelin rakéták is vannak. Lettországot nem tájékoztatta hivatalosan az Egyesült Államok a szállítási késésekről. Ezt Evika Silina, a harmadik balti állam, Lettország miniszterelnöke közölte ugyanazon a sajtótájékoztatón. 

Mindannyian óvatosak vagyunk, de egyelőre minden, amiről megállapodtunk, az ütemtervnek megfelelően halad

 – tette hozzá.

Borítókép: Épület romjai Teherán déli részén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu