Az iráni helyzet miatt késhetnek az amerikai fegyverszállítások a balti államoknak

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Litvánia körülbelül 640 millió dollár értékben rendelt fegyvereket az Egyesült Államoktól, köztük Javelin páncéltörő rakétákat.

Észtország jelenleg tárgyal az Egyesült Államokkal arról, „hogyan kezeljük ezeket az ellátási kihívásokat. Tájékoztattak minket a helyzetről, és megértjük az indokokat és a körülményeket” – mondta Kristen Michal észt miniszterelnök pénteken a balti államok miniszterelnökeinek találkozója alkalmából tartott tallinni sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok továbbra is országa legnagyobb szövetségese.

Észtország 160 millió dollár értékű amerikai katonai megrendelései között HIMARS rakétarendszer és Javelin rakéták is vannak. Lettországot nem tájékoztatta hivatalosan az Egyesült Államok a szállítási késésekről. Ezt Evika Silina, a harmadik balti állam, Lettország miniszterelnöke közölte ugyanazon a sajtótájékoztatón.

Mindannyian óvatosak vagyunk, de egyelőre minden, amiről megállapodtunk, az ütemtervnek megfelelően halad

– tette hozzá.