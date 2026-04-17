A síita szervezet közleményében hangsúlyozta, hogy éber marad „az ellenség árulásával és alattomosságával” szemben.
Az éjszaka folyamán - több mint hathetes harcot követően - életbe lépett a fegyverszünet Izrael és a Hezbollah között, ugyanakkor mindkét fél bizalmatlanul tekint a megállapodásra. A Hezbollah beszámolói szerint a konfliktus kezdete óta fegyveresei átlagosan napi 49 hadműveletet hajtottak végre, és több mint 2000 katonai akciót hajtottak végre. Ezek között szerepeltek összecsapások izraeli erőkkel Dél-Libanonban, valamint támadások izraeli állások és katonai létesítmények ellen Izrael területén – közölte az MTI.
Borítókép: Fenyegető üzenetet küldött a Hezbollah - képünk illusztráció (Fotó: FADEL ITANI / AFP)
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!