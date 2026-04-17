Vége lehet a háborúnak? Trump fontos bejelentést tett

A konfliktus február 28-án robbant ki egy amerikai–izraeli támadással, és azóta több ezer ember vesztette életét. A harcok következtében az olajárak meredeken emelkedtek, ami komoly gazdasági és politikai nyomást helyezett Washingtonra. A helyzetet tovább súlyosbította a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárása, amelyen a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötöde halad át. A kialakult helyzet történelmi mértékű drágulást idézett elő, a Nemzetközi Valutaalap pedig már a világgazdasági kilátások romlására figyelmeztetett – számolt be az Origo.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!