Vége lehet a háborúnak? Trump fontos bejelentést tett

A Libanon és Izrael között létrejött tíznapos tűzszünet csütörtökön lépett hatályba. Donald Trump amerikai elnök ennek kapcsán arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és Irán között akár már a hétvégén újabb tárgyalások kezdődhetnek. Trump szerint Teherán hajlandó lehet hosszabb távon lemondani a nukleáris fegyverekről, és a felek közel kerültek egy megállapodáshoz. Most esély adódhat a feszültség enyhítésére – de ha a tárgyalások kudarcba fulladnak, a konfliktus könnyen eszkalálódhat, és a világ egy még súlyosabb válság szélére sodródhat.

2026. 04. 17. 10:46
Az Egyesült Államok hadserege HIMARS rendszerrel rakétákat lő ki (Fotó: AFP)
A konfliktus február 28-án robbant ki egy amerikai–izraeli támadással, és azóta több ezer ember vesztette életét. A harcok következtében az olajárak meredeken emelkedtek, ami komoly gazdasági és politikai nyomást helyezett Washingtonra. A helyzetet tovább súlyosbította a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárása, amelyen a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötöde halad át. A kialakult helyzet történelmi mértékű drágulást idézett elő, a Nemzetközi Valutaalap pedig már a világgazdasági kilátások romlására figyelmeztetett – számolt be az Origo.

Trump szerint Teherán hajlandó lehet hosszabb távon lemondani a nukleáris fegyverekről, és a felek közel kerültek egy megállapodáshoz (Fotó: AFP)
A tűzszünetet Bejrút egyes részein ünneplés kísérte, ám hamar kiderült, hogy a megállapodás törékeny. A libanoni hadsereg szerint Izrael megsértette azt, több dél-libanoni települést is tűz alá véve. Az izraeli hadsereg nem reagált azonnal, korábban azonban jelezte, hogy erői a térségben maradnak, amit a Hezbollah további tevékenységével indokolt. A síita szervezet közlése szerint az utolsó támadását közvetlenül a tűzszünet életbe lépése előtt hajtotta végre. Trump felszólította a Hezbollahot, hogy tartsa be a megállapodást – írja a Reuters.

A konfliktus hátterében az Irán és Izrael közötti feszültség áll. 

A Hezbollah március 2-án, Teherán támogatására indított támadásokat Izrael ellen, amire az izraeli hadsereg libanoni hadműveletekkel válaszolt, így a korábbi összecsapások ismét fellángoltak.

Trump közölte, hogy egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel és Joseph Aoun libanoni államfővel, és a közeljövőben a Fehér Házban is tárgyalásokat tervez velük. Emellett utasította J. D. Vance alelnököt és Marco Rubio külügyminisztert, hogy működjenek közre a tartós rendezés előmozdításában.

A tárgyalások egyik kulcskérdése az iráni nukleáris program. Washington azt javasolja, hogy Irán akár húsz évre függessze fel nukleáris tevékenységét, míg Teherán legfeljebb három–öt éves korlátozást tart elfogadhatónak, és a szankciók feloldását követeli. Vita van a magas dúsítású uránkészletek sorsáról is: az Egyesült Államok azok teljes elszállítását sürgeti, Irán viszont csak a részleges kivitel lehetőségét vizsgálja.

A tárgyalásokban Pakisztán közvetítőként vesz részt, és diplomáciai források szerint bizonyos kérdésekben már közeledtek az álláspontok, ám végleges megállapodás egyelőre nem született. Washington a megegyezés érdekében a szankciók enyhítését és a befagyasztott iráni pénzek felszabadítását is kilátásba helyezte, ugyanakkor jelezte: ha a tárgyalások kudarcot vallanak, készen áll a katonai műveletek folytatására.

 

Borítókép: HIMARS rakéta-sorozatvető rendszer (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
