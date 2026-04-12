Pakisztán a tűzszünet betartására szólította fel Amerikát és Iránt

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, az amerikai fél szerint a megbeszélések érdemiek voltak, de Washington nem volt hajlandó engedni a „vörös vonalaiból”. Az Egyesült Államok egy végső ajánlatot tett, amelynek központi eleme az volt, hogy Irán vállalja: nem fejleszt nukleáris fegyvert.

A tárgyalások célja a korábban bejelentett tűzszünet fenntartása és egy szélesebb konfliktus elkerülése volt, de egyelőre nem született áttörés.

Pakisztán külügyminisztériuma azt is közölte, hogy szombaton több fordulóban közvetített „intenzív és konstruktív tárgyalásokat”.

Reméljük, hogy a két fél továbbra is megőrzi a pozitív hozzáállást, hogy tartós békét és jólétet érjen el az egész térségben és azon túl is

– áll a minisztérium közleményében.

Elengedhetetlen, hogy a felek továbbra is betartsák a tűzszünet melletti elkötelezettségüket

– tették hozzá.