Pakisztán a tűzszünet betartására szólította fel Amerikát és Iránt

Pakisztán külügyminisztériuma vasárnap hajnalban arra szólította fel az Egyesült Államokat és Iránt, hogy továbbra is tartsák be a tűzszüneti megállapodást, miután a két ország a hétvégi tárgyalásokon nem tudott tartós békemegállapodást elérni.

2026. 04. 12. 19:00
J.D. Vance amerikai alelnök érkezik a pakisztáni miniszterelnökkel, Shehbaz Shariffal tartandó találkozóra (Fotó: AFP) Fotó: JACQUELYN MARTIN Forrás: POOL
Nem sokkal azután, hogy J. D. Vance amerikai alelnök – 21 órányi, iráni tisztviselőkkel folytatott egyeztetés után megállapodás nélkül – elhagyta Pakisztánt, a minisztérium arra biztatta a feleket, hogy folytassák az erőfeszítéseket a tartós béke érdekében.

J. D. Vance amerikai alelnök beszélget Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnökkel az Iránról szóló megbeszélésük előtt (Fotó: AFP)

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, az amerikai fél szerint a megbeszélések érdemiek voltak, de Washington nem volt hajlandó engedni a „vörös vonalaiból”. Az Egyesült Államok egy végső ajánlatot tett, amelynek központi eleme az volt, hogy Irán vállalja: nem fejleszt nukleáris fegyvert.

A tárgyalások célja a korábban bejelentett tűzszünet fenntartása és egy szélesebb konfliktus elkerülése volt, de egyelőre nem született áttörés.

Pakisztán külügyminisztériuma azt is közölte, hogy szombaton több fordulóban közvetített „intenzív és konstruktív tárgyalásokat”.

Reméljük, hogy a két fél továbbra is megőrzi a pozitív hozzáállást, hogy tartós békét és jólétet érjen el az egész térségben és azon túl is

 – áll a minisztérium közleményében.

Elengedhetetlen, hogy a felek továbbra is betartsák a tűzszünet melletti elkötelezettségüket

 – tették hozzá.

A külügyminisztérium szerint Pakisztán a jövőben is segíti majd a párbeszédet a két ország között – számolt be a Fox News.

A szombati tárgyalásokra azt követően került sor, hogy Donald Trump a hét elején tűzszünetet jelentett be az Iránnal fennálló konfliktusban.

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök érkezik a Shehbaz Shariffal tartandó találkozóra (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
