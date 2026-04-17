Zárt ajtók mögött tárgyaltak a Hormuzi-szoros sorsáról, eközben Trump elnök hatalmas bejelentést tett

Több tucat ország képviselői ülnek tárgyalóasztalhoz Párizsban, hogy megoldást találjanak a Hormuzi-szoros blokádja miatt közeledő energiaválságra. Emmanuel Macron és Keir Starmer egy nagyszabású nemzetközi összefogást sürgetett a szoros felszabadítása érdekében, miközben egy katonai misszió tervei is körvonalazódnak. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.

2026. 04. 17. 17:46
Emmanuel Macron és Keir Starmer Forrás: AFP
Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök nemzetközi csúcstalálkozót szerveztek annak érdekében, hogy előmozdítsák a Hormuzi-szoros megnyitását, amely egy kulcsfontosságú olajszállítási útvonal és érintett a közel-keleti konfliktusban. Pénteken több tucat országot hívtak össze — az Egyesült Államok kivételével — annak érdekében, hogy megvitassák az újranyitására vonatkozó terveket – írja az ABC News. A párizsi egyeztetések margóján Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán megnyitja a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajóforgalom előtt.

Párizsban több tucat ország képviselői ülnek tárgyalóasztalhoz
Fotó: AFP

A közel-keleti háború február 28-i kezdete után Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ olajkereskedelmének mintegy ötöde halad át. A pénteki párizsi csúcstalálkozó része azoknak a próbálkozásoknak, amelyek célja, hogy enyhítsék a konfliktus világgazdaságra gyakorolt hatásait. Franciaország és Nagy-Britannia emellett katonai tervekről is egyeztetett, ami hasonló kezdeményezésként működhetne, mint a hajlandók koalíciója Ukrajnában (a tűzszünet megszületése után). A konferencia előtt közzétett X-bejegyzésében a francia elnök azt írta, hogy 

A szoroson áthaladó hajózás biztonságát garantáló misszió szigorúan védekező jellegű lesz, csak a nem hadviselő országokra korlátozódik, és akkor veszi kezdetét, amikor a biztonsági feltételek lehetővé teszik azt.

Guillaume Vernet francia katonai szóvivő csütörtökön azt mondta, hogy a misszió még csak a tervezés fázisában van. Starmer a párizsi találkozó előtt hangsúlyozta, hogy

A Hormuzi-szoros feltétel nélküli és azonnali újranyitása globális felelősség, és cselekednünk kell, hogy a globális energia és kereskedelem ismét szabadon áramolhasson.

Több mint 40 ország vett részt a Franciaország és az Egyesült Királyság által vezetett diplomáciai vagy katonai megbeszéléseken az elmúlt hetekben, bár várhatóan jóval kevesebben vállalnának katonai szerepet a szoroson áthaladó teherforgalom biztosításában. Macron hivatala szerint mintegy 30 ország vesz részt a pénteki tárgyalásokon, köztük néhány a Közel-Keletről és Ázsiából. A lista azonban nem nyilvános. 

Míg Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök személyesen jelen lesznek, sokan videóhíváson keresztül csatlakoznak majd be.

Megnyílt a Hormuzi-szoros

Trump elnök közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros 

teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.

Az elnök egy további bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó amerikai katonai blokád továbbra is érvényben marad, és egészen addig tart, amíg az Egyesült Államok teljes megállapodást nem köt Iránnal. Megjegyezte, hogy a folyamat nagyon gyorsan haladhat, mert a megállapodás tartalmának legtöbb pontjáról már egyezség született.

Nem sokkal később újabb bejelentés érkezett az amerikai elnök Truth Social oldalán, miszerint:

Irán amerikai segítséggel eltávolította, illetve eltávolítja a tengeri aknákat a Hormuzi-szorosból 

– az amerikai elnök ezt pénteken közölte, nem sokkal azután, hogy bejelentette a hajózási útvonal megnyitását. A közösségi oldalán megjelent több bejegyzésben a fejleményekre reagálva azt írta, hogy a NATO részéről nemrég kapott egy megkeresést, amelyben segítséget ajánlottak.

Most, hogy a Hormuzi-szorossal kapcsolatos helyzet lezárult, kaptam egy hívást a NATO-tól azzal a kérdéssel, hogy szükségünk lenne-e segítségre. Közöltem velük, hogy maradjanak távol, leszámítva azt, ha hajóikat kőolajjal akarják feltölteni

– fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy amikor szükség lett volna rájuk, „hasznavehetetlenek” voltak, egy „papírtigris”. Egy másik bejegyzésében az elnök köszönetet mondott Szaúd-Arábiának, az Egyesült Arab Emírségeknek és Katarnak a segítségért. Trump arra is utalt, hogy az Egyesült Államok meg fogja kapni Irántól az ott tárolt magasan dúsított uránkészletet. Hozzátette, hogy az iráni megállapodás nem kapcsolódik a Libanonnal zajló békefolyamathoz.

Az Egyesült Államok külön együttműködik Libanonnal, hogy megfelelő módon kezelje a Hezbollah által jelentett helyzetet

– fogalmazott. Egyben azt is közölte, hogy az Egyesült Államok megtiltotta Izrael számára a további bombatámadásokat Libanon ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
