Egy kelet-hollandiai város kemény lépésre szánta el magát: napi 63 ezer eurós rekordbírsággal fenyegeti a menekültügyi szervezetet, ha az nem hajlandó bezárni az általa működtetett „migránshotelt”. A hatóságok szerint be kell tartani a szabályokat, a szervezet viszont azzal védekezik, hogy egyszerűen nincs hova vinni a menedékkérőket.
Hollandiában a migránsok szállodákban és luxushajókon élnek – a számlát az állampolgárok fizetik
Miközben Hollandiában kétezer illegális bevándorló ingyen lakik, étkezik és kap ellátást egy Rotterdamban menekültszállássá alakított óceánjárón, a helyi lakosok és vállalkozók cipelik ennek terheit. A hajón dolgozó egészségügyi személyzet szerint a fedélzet fertőző betegségek melegágya, a rotterdami önkormányzat pedig kénytelen volt reagálni az aggodalmakra. Hasonló feszültség alakult ki a kelet-hollandiai Epében is, ahol egy szállodát alakítottak át migránshotellé. A város most napi 63 ezer eurós bírsággal fenyegeti a holland menekültügyi szervezetet (COA), ha az nem zárja be a létesítményt. Epe már a harmadik önkormányzat, amely jogi lépésekre szánta el magát.
Egy holland város rekordbírságot szabna ki a menekültügyi ügynökségre
Napi 63 ezer eurós bírság kiszabását tervezi a kelet-hollandiai Epe önkormányzata a holland menekültügyi befogadó szervezetre (COA), amennyiben az nem zárja be az egyik helyi szállodában működő ideiglenes menedékkérő-központot. A városvezetés terveit ismertetve a Dutchnews hírportál azt írta, hogy a büntetés április 22-én lépne életbe, és legfeljebb 11,4 millió euróig halmozódhat.
A valamivel több mint 33 ezer főt számlaló településen a COA 2024 márciusa óta 276 menedékkérőt helyezett el egy szállodában.
A helyi hatóságok tavaly 18 hónapos hosszabbítást engedélyeztek azzal a feltétellel, hogy a központ használata tovább már nem hosszabbítható. Az engedély március 20-án lejárt, de a COA szerint jelenleg nincs más elhelyezési lehetőség az ott tartózkodók számára. Tom Horn polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat tisztában van a menekültügyi rendszerre nehezedő nyomással, ugyanakkor ragaszkodnia kell a megállapodások betartásához. Mint mondta, a helyi lakosok és vállalkozások joggal várják el, hogy az önkormányzat érvényt szerezzen a korábbi egyezségeknek.
A térség vállalkozói azt szeretnék, ha a szálloda a nyári turisztikai szezon előtt visszatérne eredeti funkciójához.
A helyi vendéglátóipari szövetség képviselője szerint nem a menedékkérők jelentik a problémát, hanem az, hogy a szálloda kiesése csökkenti a turisták számát, ami bevételkiesést okoz. Epe az elmúlt hetekben már a harmadik önkormányzat, amely hivatalos lépéseket tett a COA ellen; korábban Westerwolde és Hardenberg vezetése is hasonló intézkedéseket jelentett be.
A COA eddig mintegy 6,5 millió euró bírságot fizetett ki, ebből 5 millió eurót a múlt hónapban Westerwolde önkormányzatának. A szervezet szerint a büntetések nem jelentenek megoldást, mivel az érintetteket nem lehet az utcára tenni. A holland bevándorlási miniszter nemrégiben újabb ideiglenes férőhelyek biztosítására kérte az önkormányzatokat; több település felajánlásai ellenére továbbra is több ezer férőhely hiányzik az országban.
Migránshotel Rotterdamban
Korábban lapunk beszámolt arról is, hogy Rotterdamban működik egy különleges befogadóhely a migránsoknak, a Silja Europa óceánjáróból kialakított migránshotel, amit a holland kormány és Rotterdam városa közösen üzemeltet. A hajó 403 méter hosszú, 31 méter széles és 54 méter magas, eredeti befogadóképessége ezer fő volt, ma viszont kétezer ember lakik rajta, akik főként Törökországból, Jemenből, Afganisztánból, Irakból és Szudánból érkeztek.
A migránsoknak a hajón a szállás, az ellátás és egyéb juttatások ingyenesek.
Az eredeti szerződés 18 hónapra szólt, de a hajó – jelen állás szerint – 2026 végéig üzemelhet menekültszállásként – írja az NL Times.
Csúfos kudarc lett a migránsprojekt
Tavaly Amszterdamban egy vadonatúj épületbe 125 holland diákot és 125 afrikai, illetve közel-keleti migránst költöztettek be. A cél az volt, hogy a fiatalok kedvező áron jussanak lakhatáshoz, miközben a migránsok holland nyelvet tanulnak, és közös programokon keresztül beilleszkednek a társadalomba. A kezdeményezést kezdetben innovatív, befogadó projektként mutatták be, a gyakorlatban azonban gyorsan kiderült, hogy az együttélés súlyos problémákat hozott.
A holland diákok beszámolói szerint az együttélés gyakorlatilag lehetetlen volt. Az épületben mindennaposak voltak a verekedések, a kábítószer-kereskedelem és több mint húsz nemi erőszakról érkezett bejelentés. A liberális holland diákok is belátták, hiába támadták Orbán Viktort éveken át, bizony, ebben is neki volt igaza.
– mondta el egy videóban Deák Dániel.
Borítókép: Migránsok Hollandiában (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
