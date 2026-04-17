Hollandiában a migránsok szállodákban és luxushajókon élnek – a számlát az állampolgárok fizetik

A helyi hatóságok tavaly 18 hónapos hosszabbítást engedélyeztek azzal a feltétellel, hogy a központ használata tovább már nem hosszabbítható. Az engedély március 20-án lejárt, de a COA szerint jelenleg nincs más elhelyezési lehetőség az ott tartózkodók számára. Tom Horn polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat tisztában van a menekültügyi rendszerre nehezedő nyomással, ugyanakkor ragaszkodnia kell a megállapodások betartásához. Mint mondta, a helyi lakosok és vállalkozások joggal várják el, hogy az önkormányzat érvényt szerezzen a korábbi egyezségeknek.

A térség vállalkozói azt szeretnék, ha a szálloda a nyári turisztikai szezon előtt visszatérne eredeti funkciójához.

A helyi vendéglátóipari szövetség képviselője szerint nem a menedékkérők jelentik a problémát, hanem az, hogy a szálloda kiesése csökkenti a turisták számát, ami bevételkiesést okoz. Epe az elmúlt hetekben már a harmadik önkormányzat, amely hivatalos lépéseket tett a COA ellen; korábban Westerwolde és Hardenberg vezetése is hasonló intézkedéseket jelentett be.