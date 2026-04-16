Embercsempészet: kövekkel dobálták a rendőröket a határnál, fegyház várhat a vádlottakra

Súlyos bűncselekmények miatt emeltek vádat egy afgán férfi ellen, aki társaival együtt szervezetten segítette migránsok illegális bejutását Magyarországra. Az embercsempészet során a határvédelmet ellátó erők ellen is felléptek – írja az Origo.

Erőszakos embercsempészet Fotó: Biztonsági kamera felvétele/Magyarország Ügyészsége

Embercsempészet: támadás a határnál

A vádirat szerint a vádlott és társai 2023 márciusától legalább nyolc alkalommal, összesen minimum 59 embert juttattak át a szerb–magyar határszakaszon. Az elkövetők létrákat támasztottak a határkerítéshez, amelyeken keresztül a határsértők bejutottak Magyarország területére.

A csoport tagjai nemcsak az illegális átkelések megszervezésében vettek részt, hanem folyamatosan figyelték a határvédelmet ellátó rendőrök, katonák és határvadászok mozgását is. Amikor észlelték a hatóságok megjelenését, megkísérelték akadályozni az intézkedéseket.

Ennek során kövekkel és botokkal dobálták a szolgálatot teljesítő rendőröket, járműveiket, valamint a határvédelmi rendszer kameráit is megrongálták.

Üzletszerűen működött a hálózat

A nyomozás adatai szerint a vádlott az embercsempészetet fő tevékenységként, rendszeres haszonszerzés céljából végezte. Minden egyes szállítás után pénzben részesült, emellett útvonalakról és tarifákról szóló információkat is értékesített. A megszerzett bevétel egy részét a bűncselekmények folytatására fordította: sátrakat, ruházatot és élelmiszert vásárolt, amelyeket a szerb oldalon kialakított migránstáborban használtak fel.

A bevétel jelentős részét illegális pénzátutalási rendszeren keresztül Afganisztánba juttatta el a családjának, ahol azt többek között gépjárművek és ingatlanok vásárlására fordították.

Súlyos büntetés várhat rá

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség a jelenleg letartóztatásban lévő férfi esetében – beismerés esetén – 12 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett kezdeményezték, hogy a vádlottat ne bocsáthassák feltételes szabadságra, valamint végleges hatállyal utasítsák ki Magyarország területéről. Az ügyészség közlése szerint a bűncselekményeket a határsávban működő kamerarendszer felvételei is alátámasztják. A vádlott sorsáról a bíróság a későbbiekben dönt.