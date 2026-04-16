Embercsempészet: kövekkel dobálták a rendőröket a határnál, fegyház várhat a vádlottakra

Szervezetten, haszonszerzés céljából juttattak át migránsokat a szerb–magyar határon, miközben a hatóságok intézkedését is akadályozták. Az embercsempészet során a vádlottak kövekkel és botokkal támadták a határvédelmet ellátó erőket.

2026. 04. 16. 15:50
Hosszú időre a rácsok mögé kerülhet az afgán embercsempész. Fotó: Illusztráció ( Kindel Media/Pexels)
Súlyos bűncselekmények miatt emeltek vádat egy afgán férfi ellen, aki társaival együtt szervezetten segítette migránsok illegális bejutását Magyarországra. Az embercsempészet során a határvédelmet ellátó erők ellen is felléptek – írja az Origo.

embercsempészet
Erőszakos embercsempészet Fotó: Biztonsági kamera felvétele/Magyarország Ügyészsége

Embercsempészet: támadás a határnál

A vádirat szerint a vádlott és társai 2023 márciusától legalább nyolc alkalommal, összesen minimum 59 embert juttattak át a szerb–magyar határszakaszon. Az elkövetők létrákat támasztottak a határkerítéshez, amelyeken keresztül a határsértők bejutottak Magyarország területére.

A csoport tagjai nemcsak az illegális átkelések megszervezésében vettek részt, hanem folyamatosan figyelték a határvédelmet ellátó rendőrök, katonák és határvadászok mozgását is. Amikor észlelték a hatóságok megjelenését, megkísérelték akadályozni az intézkedéseket.

Ennek során kövekkel és botokkal dobálták a szolgálatot teljesítő rendőröket, járműveiket, valamint a határvédelmi rendszer kameráit is megrongálták.

Üzletszerűen működött a hálózat

A nyomozás adatai szerint a vádlott az embercsempészetet fő tevékenységként, rendszeres haszonszerzés céljából végezte. Minden egyes szállítás után pénzben részesült, emellett útvonalakról és tarifákról szóló információkat is értékesített. A megszerzett bevétel egy részét a bűncselekmények folytatására fordította: sátrakat, ruházatot és élelmiszert vásárolt, amelyeket a szerb oldalon kialakított migránstáborban használtak fel.

A bevétel jelentős részét illegális pénzátutalási rendszeren keresztül Afganisztánba juttatta el a családjának, ahol azt többek között gépjárművek és ingatlanok vásárlására fordították.

Súlyos büntetés várhat rá

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség a jelenleg letartóztatásban lévő férfi esetében – beismerés esetén – 12 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett kezdeményezték, hogy a vádlottat ne bocsáthassák feltételes szabadságra, valamint végleges hatállyal utasítsák ki Magyarország területéről. Az ügyészség közlése szerint a bűncselekményeket a határsávban működő kamerarendszer felvételei is alátámasztják. A vádlott sorsáról a bíróság a későbbiekben dönt.

Brüsszel ismét az embercsempészek pártjára állt

Megdöbbentő uniós gyakorlatra derült fény. Az EU adatvédelmi és alapvető jogokra hivatkozó szabályai megakadályozzák, hogy az európai határ- és partvédelmi ügynökség, a Frontex megossza az embercsempész-hálózatokról gyűjtött kulcsfontosságú információkat a tagállami rendőrségekkel.

Borítókép: Illusztráció (Kindel Media/Pexels)

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu