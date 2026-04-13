Brüsszel ismét az embercsempészek pártjára állt

A Frontex munkatársai a napi rutinjuk során rendszeresen készítenek önkéntes interjúkat az Európába érkező illegális migránsokkal. Ezekből a beszélgetésekből rendkívül értékes információkhoz jutnak: megismerik az embercsempészek kilétét, a használt mobiltelefonokat, a tranzitállomásokat és a bűnszervezetek, valamint a hozzájuk köthető kábítószer-hálózatok működését.

A Frontex nem oszthatja meg az embercsempészek adatait a rendőri szervekkel (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A nemzeti rendőri erők ezeket az adatokat felhasználhatnák a hálózatok felszámolására és a migránshajók indulásának megakadályozására, de nem tehetik, mert Brüsszel közbelépett – mutat rá a Brussels Signal belga hírportál.

Bár a Frontex korábban megosztotta ezeket az információkat a rendőri szervekkel, az Európai Adatvédelmi Biztos 2024-es határozata nyomán az úgynevezett alapjogi tisztviselők szigorú ellenőrzés alá vonták és korlátozták az adatátadást. Vagyis a bürokrácia és a vélt emberi jogi aggályok miatt

a rendőrség nem kapja meg a bűnözők elfogásához szükséges információkat.

A felháborító gyakorlat heves reakciókat váltott ki az Európai Parlament migrációellenes képviselőiből. Mary Khan, a Szuverén Nemzetek Európája frakció német EP-képviselője abszurdnak nevezte a helyzetet. Kiemelte: ez a leleplezés tökéletesen megmutatja az EU migrációs megközelítésének kudarcát.

Ezek a leleplezések rávilágítanak az EU migrációs megközelítésének abszurditására: az önmagunk által előidézett »alapjogi« korlátozásokat rendszeresen visszaélés-szerűen használják fel az illegális migránsok kiutasításának akadályozására

– fogalmazott.

Most már egyértelmű, hogy ezt az embercsempészek elleni fellépés akadályozására is felhasználják. Miközben a bűnözői hálózatok kihasználják határainkat, Brüsszelt a saját bürokráciája köti meg, ahelyett, hogy védené polgárainkat

– tette hozzá a politikus, aki szerint teljes szemléletváltásra, kevesebb uniós korlátozásra és erősebb nemzeti hatáskörökre van szükség.

Hasonlóan keményen fogalmazott Charlie Weimers, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) svéd képviselője is. Szerinte „az EU »alapjogi« tisztviselői az illegális migránsok »szabad mozgását« helyezik előtérbe az európai biztonsággal szemben”.

Az illegális migránsoknak csak egyetlen szabadságuk van: a szabadság, hogy visszatérjenek a hazájukba

– szögezte le Weimers.

A Frontexnek zöld utat kell kapnia ahhoz, hogy bürokratikus akadályok és késedelem nélkül megossza a csempészekre és az illegális bevándorlókra vonatkozó összes adatot a rendőrséggel

– sürgette a svéd EP-képviselő.

