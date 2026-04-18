Szlovákia a sarkára állt, az európai légi közlekedés veszélybe került

A Time magazin ismét publikálta a világ legnagyobb hatású szereplőit bemutató top 100-as listát, amely azokat gyűjti össze, akik az elmúlt év történéseire nagy befolyást gyakoroltak. A névsorból hiányoznak a brüsszeli bürokrácia kulcsfigurái: sem az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyent, sem Roberta Metsolát vagy Kaja Kallast nem találjuk az élvonalban. Az európai vezetők közül Mette Frederiksen dán és Giorgia Meloni olasz kormányfő került fel a listára.