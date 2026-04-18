Szlovákia a sarkára állt, az európai légi közlekedés veszélybe került

Nagy bejelentést tett Donald Trump amerikai elnök a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Sarkára állt Szlovákia az újabb szankciós csomag kapcsán. Heteken belül összeomolhat Európa légi közlekedése – ezek a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 04. 18. 0:01
Szlovákia egyértelmű feltételhez köti az Oroszország elleni újabb uniós szankciók támogatását: a Barátság kőolajvezeték újraindításához. Juraj Blanár külügyminiszter jelezte, hogy Pozsony kész blokkolni a 20. csomagot, ha Ukrajna nem állítja helyre a szállítást.

Szlovákia külügyminisztere, Juraj Blanár kemény üzenetet küldött Brüsszelnek és Ukrajnának

Bizonytalanság lengi körül a nyári utazásokat Európában. A szakértők szerint heteken belül kifogyhat a repülőgép-üzemanyag egyes térségekben. Ha ez bekövetkezik, az utazók drágább jegyekkel, váratlan járattörlésekkel és kaotikus repülőtéri helyzetekkel szembesülhetnek. A következmények már most látszanak. Az EasyJet közölte, hogy márciusban 25 millió font többletköltséggel szembesült, míg a KLM bejelentette, hogy 160 európai járatot töröl a drágulás miatt.

A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték – mondta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak.

Több tucat ország képviselői ültek tárgyalóasztalhoz Párizsban, hogy megoldást találjanak a Hormuzi-szoros blokádja miatt közeledő energiaválságra. Emmanuel Macron és Keir Starmer egy nagyszabású nemzetközi összefogást sürgetett a szoros felszabadítása érdekében, miközben egy katonai misszió tervei is körvonalazódnak. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.

A Time magazin ismét publikálta a világ legnagyobb hatású szereplőit bemutató top 100-as listát, amely azokat gyűjti össze, akik az elmúlt év történéseire nagy befolyást gyakoroltak. A névsorból hiányoznak a brüsszeli bürokrácia kulcsfigurái: sem az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyent, sem Roberta Metsolát vagy Kaja Kallast nem találjuk az élvonalban. Az európai vezetők közül Mette Frederiksen dán és Giorgia Meloni olasz kormányfő került fel a listára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
