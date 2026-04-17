Magyar Péter: A jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték

A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték – mondta a választáson nyertes Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak.

2026. 04. 17. 14:53
Barátság kőolajvezeték
Magyar Péter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást.

Hernádi Zsoltnak lesz egy útja Oroszországba, ahol több mindenről tárgyal majd, és bizonyosan szóba kerül az is, nem elegendő, hogy újrainduljon a lehetséges szállítás, abba kell olaj is

 – közölte. 

Az Adria-vezetéken eközben érkezik olaj, és a Molnál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma – emelte ki. 

Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök-vezérigazgatót, hogy a Tisza-kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett árát.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
