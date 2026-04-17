Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket – jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben.
Szlovákia kemény üzenetet küldött Brüsszelnek és Ukrajnának is
Szlovákia egyértelmű feltételhez köti az Oroszország elleni újabb uniós szankciók támogatását: a Barátság kőolajvezeték újraindításához. Juraj Blanár külügyminiszter jelezte, hogy Pozsony kész blokkolni a 20. csomagot, ha Ukrajna nem állítja helyre a szállítást.
Ha nem lesz beüzemelve a Barátság kőolajvezeték, de terítékre kerül a 20. csomag, akkor nem hagyjuk azt jóvá, mert nincs más eszközünk arra, hogy rákényszerítsük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az Európai Bizottságot a Barátság kőolajvezeték újbóli beüzemelésére
– jelentette ki Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is idézte.
Blanár a parlamentben az Ukrajnának szánt uniós háborús kölcsön esetleges megvétózásával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. Azt mondta: Szlovákia nem blokkolja azt, de nem is támogatja már kezdetektől fogva. Rávilágított: Szlovákia, Csehország és Magyarország felmentést kapott a kölcsönnyújtás alól, ezért nem csatlakozik sem az azzal kapcsolatos garanciák vállalásához, sem pedig a kamatok fizetéséhez.
A szlovák hírügynökség megjegyezte: az Ukrajnának szánt hadikölcsön jóváhagyását a Barátság kőolajvezetéken folyó szállítás leállítása miatt eddig csak Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétózta meg. Hozzátették: a szlovák miniszterelnök még márciusban olyan kijelentést tett a hadikölcsön blokkolásával kapcsolatban, hogy Szlovákia szükség esetén készen áll arra, hogy átvegye a stafétát Magyarországtól.
Borítókép: Juraj Blanár, Szlovákia külügyminisztere (Fotó: AFP)
