Kikotyogták a lengyelek, hogy Magyar Péterék mire készülnek Ukrajna ügyében

Magyarország Oroszországgal és Ukrajnával szembeni politikájának várható megváltozásáról beszélt a lengyel külügyminiszter csütörtökön az RMF FM kereskedelmi rádióban. Radoslaw Sikorski arra számít, hogy az új magyar kormány hozzájárul a Kijevnek szánt európai uniós támogatás folyósításához.

2026. 04. 16. 11:52
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Forrás: MTI
Sikorskinak feltették a kérdést, hogy az Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonmegbeszélése alapján számít-e a magyar politika megváltozására a két háborúban álló ország viszonylatában. 

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski a Tisza Párt külügyminiszteri poszt várományosával, Orbán Anitával folytatott telefonbeszélgetést
Erre a politikus így válaszolt: 

Igen, teljesen eltérő lesz.

A lengyel diplomácia vezetője elmondta, hogy Orbán Anita azt sugallta, Magyarország feloldja a lengyel hadseregnek és Ukrajnának szánt pénzeszközök blokkolását, valamint támogatja az Oroszország elleni szankciókat. Sikorski korábban többször bírálta Magyarországot, amely szerinte az uniós döntéshozatali egyhangúsággal élve, akadályozza az ukrajnai lengyel szállítmányokért járó uniós visszatérítést és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását. A miniszter reményének adott hangot, hogy megújul a visegrádi csoport működése, és felidézte: leendő magyar hivatali kollégáját már meghívta Varsóba. A műsorvezető azon felvetésére, hogy Magyar Péter nem tett egyértelmű nyilatkozatokat Oroszországot és Ukrajnát illetően, az előbbivel jó kapcsolatokat akar fenntartani, Kijevnek pedig kemény feltételeket szab, Sikorski kijelentette: 

a leendő magyar kormányfő szavai egybeesnek a lengyel állásponttal.

Radoslaw Sikorski zárásként elmondta, hogy hiába merült fel Ukrajna gyorsított csatlakozásának lehetősége, ez nem fog megvalósulni. Ukrajnának minden feltételt teljesítenie kell, ahogyan Lengyelországnak is kellett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
