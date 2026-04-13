Brüsszel máris lépett az ukrán hitel ügyében

Úgy tűnik, Brüsszelben egyetlen percet sem vesztegetnek, ha Ukrajna finanszírozásáról van szó: az Európai Unió soros ciprusi elnöksége máris bejelentette, hogy a lehető leghamarabb szeretnék feloldani és jóváhagyni azt a 90 milliárd eurós hitelcsomagot, amelyet Kijevnek szánnak – számol be róla az Ukrinform ukrán hírügynökség.

Mindemellett az Oroszország elleni immár huszadik szankciós csomag elfogadását is felgyorsítanák.

Egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő Brüsszelben ukrán újságíróknak megerősítette: a ciprusi elnökség feltett szándéka, hogy a minél gyorsabb végrehajtás érdekében mind a gigahitel, mind a szankciós csomag ügyét azonnal az EU-nagyköveteket tömörítő COREPER elé vigyék, amint a „körülmények ezt lehetővé teszik”.

Célunk továbbra is az, hogy a lehető leggyorsabban megvalósítsuk mind a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára, mind a 20. szankciós csomagot

– hangsúlyozta a tisztviselő.

Ahogy azt sejteni lehetett, a magyarországi politikai fordulatot Kijevben kitörő örömmel fogadták. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal gratulált Magyar Péternek, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pedig sietett leszögezni: Ukrajna alig várja a kapcsolatfelvételt az új magyar vezetéssel, és

készen áll a „jószomszédi viszony” kiépítésére.

Eközben az Európai Bizottság sem tétlenkedett: a háttérben már lezárták Ukrajna pénzügyi stratégiájának értékelését, és előkészítették azt a javaslatot az Európai Unió Tanácsa számára, amely a 2026-os ukrajnai európai hitelkifizetések pontos menetrendjét rögzíti.

