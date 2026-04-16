Orosz Védelmi MinisztériumDimitrij Medvegyevorosz-ukrán háború

Háborús fenyegetés érkezett Moszkvából: itt vannak az oroszok európai célpontjai

Oroszország figyelmeztette Kijev szövetségeseit, hogy az európai fegyvergyárak az orosz védelmi minisztérium célkeresztjébe kerültek. Dmitrij Medvegyev nyomatékosította a védelmi tárca álláspontját, miszerint a felsorolt európai országokat ezentúl lehetséges katonai célpontoknak tekintik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 11:19
Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
Moszkva európai objektumok ellen irányuló csapások lehetőségét vetítette előre, miután Ukrajna több európai szövetségese is a dróngyártás volumenének fokozása mellett döntött. Az orosz védelmi minisztérium közzétett egy listát olyan gyárakról és vállalatokról, amelyek ukrán drónokat vagy drónalkatrészeket gyártanak és megadták ezek címeit is, amik az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Izraelben és Lengyelországban vannak. Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese megerősítette, hogy a közleményt komolyan kell venni – számolt be róla az Origo a Reuters cikkére hivatkozva. 

Fotó: AFP

Az orosz védelmi minisztérium figyelmeztetett, hogy az Ukrajnának szánt drónok még jobban belesodorhatják Európát a háborúba:

Az európai közvéleménynek tudnia kell a biztonságukat fenyegető veszély valódi okairól, és egyben tisztában kell lenniük az Ukrajnában és a saját országaikban működő, ukrán drónokat és drónalkatrészeket gyártó vállalatok címeivel is.

Ahogy arról lapunk is beszámoltunk, Oroszország rakétákkal és több száz drónnal támadta Ukrajnát, miközben Kijev egyre súlyosabb fegyverhiányról beszél. London rekordmennyiségű drónt ígér, Berlin újabb légvédelmi és nagy hatótávolságú rakétaszállítmányt jelentett be, a harcok pedig a front több szakaszán is tovább éleződtek.

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettes közösségi oldalán erősítette meg, hogy nem üres fenyegetésről van szó:

Az orosz védelmi minisztérium nyilatkozatát szó szerint kell érteni: az európai drón- és egyéb fegyvergyártó létesítmények listája egyben az orosz fegyveres erők potenciális célpontjainak listája is. Hogy mikor válnak a támadások valósággá, az a további fejleményektől függ. Aludjatok jól, európai partnerek!

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
