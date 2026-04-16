Az orosz védelmi minisztérium figyelmeztetett, hogy az Ukrajnának szánt drónok még jobban belesodorhatják Európát a háborúba:

Az európai közvéleménynek tudnia kell a biztonságukat fenyegető veszély valódi okairól, és egyben tisztában kell lenniük az Ukrajnában és a saját országaikban működő, ukrán drónokat és drónalkatrészeket gyártó vállalatok címeivel is.

Ahogy arról lapunk is beszámoltunk, Oroszország rakétákkal és több száz drónnal támadta Ukrajnát, miközben Kijev egyre súlyosabb fegyverhiányról beszél. London rekordmennyiségű drónt ígér, Berlin újabb légvédelmi és nagy hatótávolságú rakétaszállítmányt jelentett be, a harcok pedig a front több szakaszán is tovább éleződtek.