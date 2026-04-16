Orosz-ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 16.

A támadások több régiót is érintettek. Dnyipróban és a megye két járásában dróncsapások következtében lakóépületek és egy közigazgatási épület sérült meg, Zaporizzsjában két ember meghalt, Cserkassziban több sebesültről és megrongálódott lakóházakról számoltak be. Odessza megye kikötői infrastruktúráját is újabb dróntámadás érte, ahol raktár- és irodaépületek rongálódtak meg, a becsapódások után pedig tüzek keletkeztek.

Oroszország április 16-án éjszaka tömeges rakétatámadást indított Ukrajna-szerte, lakónegyedeket találva el és civileket öltve meg Kijevben és Dnyipróban.

Szemtanúk és hivatalos jelentések szerint ukrán drónok április 16-án éjszaka lecsaptak a Krasznodari határterületen található Tuapsze olajfinomítóra.

Két gyermek meghalt egy lakóépületeket ért dróntámadásban a krasznodari határterületen, két felnőtt pedig megsérült.

Az orosz fegyveres erők „Észak” csoportja folytatja offenzíváját a Kurszki régió közelében.

Zelenszkij szerint súlyos a Patriot-rakéták hiánya

Volodimir Zelenszkij a ZDF-nek adott interjúban arról beszélt, hogy Ukrajnának nincs elég amerikai Patriot légvédelmi rakétája. Az ukrán elnök szerint a helyzet már alig lehetne rosszabb, és ezt a Közel-Keleten kialakult konfliktussal hozta összefüggésbe. Úgy véli, ha az ottani háború elhúzódik, Ukrajna még kevesebb fegyverhez juthat.

Zelenszkij arra is utalt, hogy Kijev kész lenne segítséget nyújtani a Hormuzi-szoros ügyében, mivel saját tapasztalatai vannak tengeri blokádok kezelésében a Fekete-tengeren. Az ukrán államfő szerint a mostani fegyverhiány nem csupán Ukrajna problémája, hanem tágabb nemzetközi kihívás is, amely az egész nyugati szövetségi rendszert érinti.