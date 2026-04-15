Óriási válság jöhet, a gyógyszerekből is kifogyhat Európa

A közel-keleti háborús helyzet újabb következményei rajzolódnak ki: a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros blokádja már nemcsak az energiaszektort, hanem a gyógyszerellátást is veszélyeztetheti Európában.

Forrás: Berliner Zeitung2026. 04. 15. 17:01
Egy üres fiók, amelyben egyébként vényköteles orrcseppeket tárolnak Fotó: Jens Büttner Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A válság a szakértők szerint kísértetiesen emlékeztet a koronavírus-járvány időszakára, amikor a globális ellátási láncok akadozása miatt komoly hiány alakult ki egyes gyógyszerekből. 

A teherhajók visszatérnek a Hormuzi-szoros déli részére (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kamran Jebreili)

Most az iráni konfliktus miatt kerülhet veszélybe az egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonal, ami jelentős kerülőutakra és áremelésre kényszerítheti a gyártókat, írja a Berliner Zeitung.

Válság: a gyógyszeripar figyelmeztet

A német gyógyszerészek szövetségeinek (ABDA) ernyőszervezete szerint a közel-keleti feszültség hamarosan éreztetheti hatását az ellátásban. A tengeri szállítás akadozása mellett az energiaárak növekedése és a petrolkémiai alapanyagok hiánya is komoly problémákat okozhat.

Különösen kritikus a hélium és más alapanyagok helyzete, amelyek nélkülözhetetlenek a gyógyszergyártásban – a tablettáktól kezdve az infúziókon át egészen a modern biológiai készítményekig. 

Európa ezekből az anyagokból nagyrészt importra szorul, amelynek jelentős része a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik.

A Német Vöröskereszt egyik alkalmazottja gyógyszert ad át  (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Daniel Löb)

Már most is feszült a helyzet

A gyógyszerhiány nem új keletű jelenség: Németországban jelenleg mintegy 570 készítményből van hiány vagy korlátozott az elérhetősége. A problémák az antibiotikumoktól a fájdalomcsillapítókon át egészen bizonyos daganatellenes és pszichiátriai gyógyszerekig terjednek.

A gyógyszertárak jelentős erőfeszítéseket tesznek a betegek ellátásának biztosítására, ugyanakkor a helyzet kezelése egyre nagyobb terhet ró az ágazatra.

A német kórházak már most készülnek egy esetleges súlyosbodó helyzetre. A Német Kórházi Szövetség (DKG) figyelmeztet a rendelők működéséhez szükséges eldobható kesztyűk, védőfelszerelés és egyéb szükséges eszközök közelgő hiányára. Ennek hátterében az áll, hogy számos ázsiai gyártó nem tudja biztosítani a szükséges alapanyagokat, mivel azok előállítása szintén a kőolajszármazékoktól függ.

A beszámolók szerint a német kórházakban jelenleg még stabil az ellátás, és a hosszú távú beszerzési rendszerek egyelőre védelmet nyújtanak a hiányokkal szemben.

Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák: a geopolitikai helyzet gyors változása miatt nem lehet hátradőlni. Egy tartós blokád a Hormuzi-szorosnál rövid időn belül Európa-szerte éreztetheti hatását – akár a patikák polcain is.

A kérdés már nem az, hogy lesznek-e fennakadások, hanem az, hogy mikor és milyen mértékben.

Borítókép: Egy üres fiók, amelyben egyébként vényköteles orrcseppeket tárolnak (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner) 

