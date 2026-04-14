A hetvenes évek olajválságánál is nagyobb sokk fenyegeti a világot

A hetek óta tartó áremelkedések és a feszült nemzetközi helyzet már nem csupán átmeneti piaci kilengésnek tűnik. Dr. Tóth Máté energiajogász egy friss televíziós interjújában arra figyelmeztetett, hogy a küszöbönálló energiaválság nem puszta riogatás, hanem a számok és a nemzetközi elemzők által is alátámasztott valóság. A szakértő négy olyan konkrét jelet sorolt fel, amely egyértelműen bizonyítja a helyzet súlyosságát.

A hetvenes években látottnál is súlyosabb energiaválság felé menetel a világ. Fotó: AFP

A Goldman Sachs figyelmeztet energiaügyben

Az első intő jel a pénzpiacok felől érkezik. Tóth Máté rámutatott, hogy a világ egyik legbefolyásosabb befektetési bankja, a Goldman Sachs csendben, de határozottan megemelte az idei évre vonatkozó olajár-várakozásait. Ez mind a globális referenciának számító Brent, mind az amerikai WTI (West Texas Intermediate) nyersolaj esetében igaz.

Nekik azért van »szaglásuk« hozzá, tehát higgyünk nekik

– fogalmazott az energiajogász, utalva arra, hogy a nagybefektetők már beárazták a tartós drágulást és a kínálati szűkösséget.

A második figyelmeztetést maga a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adta ki. A szervezet szerint a világgazdaság egy soha nem látott mértékű energiaválságba menetel. Ez a kijelentés egy olyan testülettől, amelynek elsődleges feladata az energiapiacok stabilitásának felügyelete példátlan súllyal bír.

Történelmi léptékű tartalékfelélés

A harmadik, talán leglátványosabb bizonyíték a stratégiai olajkészletek drasztikus csapolása. Tóth Máté kiemelte: a piaci hiány enyhítése érdekében az IEA-tagállamok eddig 426 millió tonna olajat szabadítottak fel a vészhelyzeti tartalékaikból.

Ami azért releváns, mert az elmúlt ötven évben ilyen mértékű nem volt, tehát ez egy elképesztő mennyiség

– hangsúlyozta a szakértő.

Ráadásul a folyamat itt nem áll meg. Az ázsiai piacokon jelentkező növekvő hiány miatt a nemzetközi szervezetek asztalán már ott van a tervezet újabb stratégiai mennyiségek piacra dobásáról. A helyzet fenyegető: a tartalékok folyamatos, ilyen mértékű égetésére az elmúlt fél évszázadban egyszer sem volt szükség a globális ellátás fenntartásához.