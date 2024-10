Nagy bajban a német kórházak, a műtéteket is érintheti az ellátás akadozása

Thomas Preis, a helyi gyógyszerészszövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a hiány nemcsak a kórházakat, hanem most már az ambuláns betegek ellátását is veszélyezteti. Az infúziók és műtéti beavatkozások során használt sóoldatok hiánya miatt műtéteket kell elhalasztani, amelyre Matthias Blum, a kórházszövetség igazgatója is figyelmeztetett.

Bár a kórházak kreatív megoldásokkal próbálják minimalizálni a betegek veszélyhelyzetét, a helyzet aggodalomra ad okot. A hónap elején ugyan enyhülni látszik a probléma az új áruk beérkezésével, de a hónap vége közeledtével ismét feszültségek lépnek fel a készletek szűkössége miatt.

A Szövetségi Gyógyszer- és Orvostechnikai Intézet (BfArM) jelenleg közel ötszáz kritikus gyógyszer esetében tapasztalt ellátási nehézségeket. A kapacitás növelésén dolgoznak, és reménykednek abban, hogy az év végére javulhat a helyzet. Mindaddig a kórházak kénytelenek rugalmasan kezelni a rendelkezésre álló forrásokat, hogy minden beteg ellátását biztosítsák.

Az orvosok és a gyógyszerészek is arra figyelmeztetnek, hogy hamarosan súlyos hiány alakulhat ki egyes gyógyszerekből.

Sok gyógyszertár már most attól tart, hogy a hideg évszakokban nem tudja majd ellátni a betegeit a szükséges gyógyszerekkel

– jelentette ki Mathias Arnold, a Német Gyógyszerész Szövetség alelnöke a sajtónak. Hozzátette, hogy a probléma valódi mértéke valószínűleg sokkal nagyobb, hiszen ezek az adatok csak a gyártók önkéntes alapú jelentéseit tükrözik.

Ärzte und Apotheker warnen vor Medikamentenmangel im Herbst. Das "Lieferengpassgesetz" der Ampel kann Lieferengpässe nicht verhindern ? Na sowas aber auch..😂https://t.co/e35GWijXkJ via @derspiegel — Erich Strobel (@StrobelErich) September 20, 2024

Számos fontos gyógyszer érintett, az antibiotikumoktól az inzulinokon át a fájdalomcsillapítókig és az altatószerekig.

A hiány az orvosoknak is óriási gondot okoz, erről már Susanne Johna, a Marburger Bund orvosszakszervezet elnöke beszélt a médiának. Elmondta, hogy a betegeket gyakrabban kell más gyógyszerekre átállítani, ha a szokásos gyógyszerük nem áll rendelkezésre – ez pedig megterheli minden beteg szervezetét. Különösen a gyermekek számára készült gyógyszerek tűnhetnek el a polcokról utánpótlás híján egy súlyos megfázási hullám esetén. A szakemberek felidézték, hogy ez már két éve télen is így volt.

A németországi gyógyszerhiány több okra vezethető vissza. Gyakran előfordul, hogy a gyártósorokon technikai problémák lépnek fel vagy a gyártási kapacitás nem elégséges a megnövekedett kereslet kielégítésére. Mivel sok gyógyszer alapanyaga külföldről származik, az is előfordulhat, hogy ezeknek az alapanyagoknak az ellátási láncában fennakadások vannak – például politikai instabilitás vagy természeti katasztrófák miatt. Emiatt a gyógyszerek gyártása is leállhat időnként. Az ellátási lánc bármelyik pontján fellépő logisztikai problémák befolyásolhatják a gyógyszerek elérhetőségét.

Borítókép: Komoly problémát okoz Németországban az évről évre kialakuló gyógyszerhiány (Fotó: AFP)